宣傳山徑旅遊不可忽略行山文化　探索樂趣與責任並重｜林正財專訪

行政會議成員、基督教靈實協會行政總裁林正財喜歡踩單車，間中會行山，他發現山上的垃圾問題嚴重，必定要再加強對市民及遊客的教育。對於行山徑設施，他認為目前有兩派意見，有人想要多點設施，有人希望保留原始風味，他認為當局目前的平衡做得不錯。他覺得政府不需要也難以在所有危險地方設欄杆，因為野外活動本身就包含風險，而這種風險也是樂趣所在，行山人士要計劃清楚才上山，並承擔自身安全的責任。



行政會議成員林正財在辦公室接受訪問。（顏銘輝攝）

對於政府推廣行山旅遊，林正財表示支持，認同郊野公園的旅遊潛力很大。被問到郊野公園承載力的問題，他說：「我覺得香港未去到這個階段（超出承載力）。我去旅行都喜歡行山，見到那些地方的人遠遠多於香港的行山徑。」林正財也曾到訪近期大熱的西貢破邊洲觀景台，他稱：「那次我應該是假期去，大多是內地人，不過我覺得未多到承受不了。有些熱門路線，比起內地很火紅的地方，還是相差很遠，未至於要排隊上山。」

林正財與西貢的破邊洲打卡。（林正財Facebook）

目前香港有25個郊野公園，連同22個特別地區，覆蓋香港超過40%的土地面積，其中東壩、破邊洲、麥理浩徑第二段大浪西灣一帶、大東山等都是內地旅客的熱門行山景點。林正財建議政府要分散郊野公園的人流，他說：「有時我去踩單車也好，行山也好，有些地方有時真的一個人都沒有，所以多點推廣不同的地方、沒那麼熱門的路線，讓人流去到不同的地方，我覺得遠遠未到飽和。」

林正財曾到歐洲少女峰一帶旅遊。（林正財Facebook）

以林正財的觀察，人流暫時不是問題，但郊野垃圾問題非常嚴重。不過，他認為郊野公園收起行山徑垃圾桶的政策是正確，因為郊外的垃圾桶很容易成為野豬的「自助餐」。他建議加強「自己垃圾自己帶走」的宣傳，他說：「無論教育我們自己香港人還是遊客，各方面可以再做好一點。行山時吃完東西、喝完水，你既然帶得上山，沒理由帶不到下山。」

林正財到訪赤柱的著名行山景點犀牛石。（林正財Facebook）

他特別提到西灣亭的垃圾情況：「估計有些遊客可能不知道，見沒有垃圾桶就四圍扔。在西灣亭上落車的地方，附近有很多垃圾，我懷疑大多來自露營的人。估計他們都有心帶到馬路然後放下，以為有人會清垃圾。我去外國的行山徑，真的沒有垃圾，我覺得在教育上還有很多工夫可以做。」

推廣大自然景色以外，林正財認為政府要同步宣傳香港的行山文化，他說：「可不可以在小紅書講一下呢？我們的良好習慣、香港人行山的禮儀，我們會帶走自己的垃圾，行山不留痕，不鼓勵吸煙。有時我在山上跟內地旅客聊天，大部分很友善，相信他們都很接受香港的行山文化。」他不明白行山吸煙的人，慨嘆：「喜歡大自然、清新空氣的，沒理由在這些地方吸煙！」

林正財喜歡大自然，間中會去行山。（顏銘輝攝）

對於近年行山意外增加，林正財強調所有人行山前一定要做好功課，不能即興行山，他說：「公眾教育可以做得好一點，要讓大家知道，要有好的計劃，按照自己的體能。（行山）真的需要計劃，就算像我那麼忙碌，我每次去都會在腦海計劃一下，再看一些行山apps（應用程式）及地圖，估計需要多少時間，想清想楚才去。千萬不要心血來潮、沒有想過、沒有計劃過就去（行山）。」他向記者展示手機安裝了「香港遠足路線」的應用程式。

林正財登上西貢的蠄蟝石頂。（林正財Facebook）

64歲的林正財兒時在錦田長大，小時候常常到雞公嶺通山走，試過有年中學暑假，買了袋麵包就上大帽山過了3晚，「有涼亭睡涼亭，沒有涼亭就睡石頭，最後下雨，麵包都發霉，我就下山」。他表示喜歡在山上自由自在的感覺，近年他常常踩單車上大帽山，亦會間中行山，或者混合兩種運動的「bike and hike」。

他笑稱試過在山上被內地遊客截停，對方誤以為他是周潤發。他希望多點香港市民行山，他說：「我推廣所有運動，但覺得行山最便宜，又不需要很多裝備，加上香港天氣很適合行山。就算是夏天，你上到大帽山都很舒服。」

林正財到西貢的地質公園行山。（林正財Facebook）

談到香港行山徑的設施，林正財說：「真的有兩派意見，有些喜歡原始風味，有些想要多點設施。我覺得要平衡，你問我的話，現在做得不錯。香港的郊野公園數量多，行山徑亦多，有力切合到不同人的需要。」他之後提到，不喜歡行山徑太多欄杆，「你沒辦法在所有位置都加欄杆」，「行山的人都要自己承擔責任」。

林正財與大浪西灣合照。（林正財Facebook）

他以破邊洲觀景台為例子，他說：「觀景台部分位置有欄杆，其他地方落去其實都可以很危險，跌下去真的會粉身碎骨。那裏已經有足夠的標示，告訴你很危險，但你都要行落去的話，真的沒有辦法！自從有打卡文化，我覺得這個問題嚴重了，但這條界線不應由政府去畫。我是不贊成的，好像政府要承擔所有責任。」

破邊洲觀景台。（顏銘輝攝）

破邊洲觀景台有清晰的告示。（顏銘輝攝）

行山是野外活動的一種，而林正財認為凡是野外活動皆有風險，參與者必須為自身的安全負責。教育市民及遊客正確的行山態度，建立良好的行山文化及習慣，比起硬件建設更加重要。他說：「野外活動一定有風險，而樂趣正是來自於此，我們不可以消除所有的樂趣。」