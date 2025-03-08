世界桌球大獎賽｜卓林普啞火「主場」無緣爭冠　冰咸破6年決賽荒

在「世界格蘭披治桌球大獎賽」8強戰，卓林普（Judd Trump，又譯：特林普）狀態大勇，4局轟出過百，更豪言「我把147留給決賽」，可惜這名世界第一的願望未能成真，以3：6不敵冰咸（Stuart Bingham）。



桌球大獎賽︱特林普5局轟4棒過百：把147留給決賽 對手坐多過打

早前成為香港居民的卓林普，在8強戰猶如狂風掃落葉般，贈伊朗球手華菲爾（Hossein Vafaei）5：0，當中4局更轟出「Century Break」（一棒過百），第5局不消10分鐘打出146度的今屆最高，手感火熱。

卓林普再度登場，同樣獲得球迷們的熱烈支持。（夏家朗攝）

卓林普相隔一日再登場，在場約一半入場球迷即報以熱烈的掌聲，這名35歲的「一哥」首局未交出日前的壟斷級表現，早段與冰咸多次失機，雙方多次把白波放落不同位置，變成一場防守戰。面對對方給予的難題，卓林普似乎仍未入局，首局3度救波失敗，局末打入藍波卻白波「撻死」，讓冰咸有機會清檯，卓林普以58：72先輸一局。

卓林普與冰咸首局周旋逾小時。（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

經過周旋約35分鐘的第一局後，卓林普第二局即交出一棒過百，以106度追平，冰咸亦回敬一記108度再度領先，加上第四局的72：12，卓林普落後至1：3。卓林普狀態未見提升，其後再輸兩局，落後至1：5。卓林普負隅頑抗，轟出一棒124度後連取兩局，力追至3：5，現場球迷依然落力為他打氣，惜第9局未能把握冰咸打失，再負一局18：77，以3：6無緣決賽。

卓林普一度落後1：5。（趙子晉攝）

即使末段連追兩局，卓林普未能平反敗局。（趙子晉攝）

48歲的冰咸擊敗世界排名第一的卓林普，相隔6年再度殺入排名賽決賽，「我彷彿在月亮上一樣高興」，他坦言比賽途中亦擔心過對方反超前，「他（卓林普）是今季最佳球員，又是世界第一，他有能力在任何情況平反敗局。當我領先5：1時，他嘗試追上來，我心想：『不會吧！』幸好最後獲勝，能夠擊敗賽季最佳球員感覺十分好。」即使卓林普日前表現強勢，連轟多棒過百，冰咸反而不太擔心，因為對方難以複製昨晚的表現。

冰咸相隔6年再闖排名賽決賽。（夏家朗攝）

回想無緣決賽的6年，冰咸一直努力嘗試，如今終於突破自己，今場勝仗是對他的強心針，「這是一趟漫長的旅程，過得不容易，之前與加蘭（威蘭遜）及其他球手聊天，他們不斷鼓勵我，而今仗擊敗賽季最佳的球手，當我有狀態時我可以擊敗任何人，一切都有可能。」

冰咸明日將與尼爾羅拔臣（Neil Robertson）爭奪錦標，他預料是硬仗一場，「看到尼爾（羅拔臣）今日對梅菲的表現，尤其是最後三局的發揮相當有說服力，而他在今季已證明自己的實力，將會是十分難打。」

+ 2

世界格蘭披治桌球大獎賽四強賽果



3月8日

下午1時 尼爾羅拔臣 6:5 梅菲

晚上7時半 卓林普 3:6 冰咸

