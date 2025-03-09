世界桌球大獎賽｜羅拔臣完美封王盼愛隊贏波　冰咸爭冠途中收噩耗

「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson）以一場10：0為首屆在香港舉辦的「世界格蘭披治桌球大獎賽」劃上完美句號。當這名43歲的澳洲球手遙遙領先至8：0時，他以「派蛋」為目標，結果如願完美奪冠，並掃走18萬鎊的獎金。作為車路士忠實球迷的羅拔臣，笑指希望愛隊今晚贏波，同時讓他不會錯過明早的航班。



尼爾羅拔臣稱霸世界桌球大獎賽。（梁鵬威攝）

首度在香港舉辦的世界桌球大獎賽，由澳洲球手尼爾羅拔臣以完美姿態封王，罕見在決賽「派蛋」，生涯第二度捧走大獎賽錦標，亦是他今季第二項冠罕，並獲得18萬鎊（約180萬港元）的獎金。

世界桌球大獎賽｜羅拔臣大勝冰咸10：0完美封王 生涯第二度奪冠

「我十分驚訝，我不知道是否有其他球手曾在決賽10：0擊敗對手。」羅拔臣賽後如是說，這次並非他首次在決賽「派蛋」，早在2020年1月的歐洲大師賽，當時羅拔臣以9：0橫掃中國球手周躍龍封王，他坦言與自己預想有出入，「這是罕見的賽果。我在首四局發揮很好，加上能夠把握史釗活（冰咸）的失誤，當局數去到7：0、8：0時，我們都知道比賽結束了，但我需要一些壓力，所以我希望以10：0獲勝。」

雖然羅拔臣大勝一場，但他亦為冰咸感可惜，他是一個性格十分好的球員，並認為冰咸可以有更佳的表現。

羅拔臣大勝冰咸10：0，同時替對方感可惜。（梁鵬威攝）

羅拔臣在決賽罕見「派蛋」。（梁鵬威攝）

羅拔臣是知名的車路士球迷，剛好今晚車路士在英超主場對李斯特城，羅拔臣希望愛隊令他喜上加喜，「我當然會看（車路士）球賽，而且我的航班在明早約8時，大家都知道我在錯過航班上有一手，所以車路士的球場可以使我保持清醒，若然車路士大勝的話，這樣會令我的航班更愉快。」

羅拔臣還特意感激一名幕後功臣，就是他的妻子，「她是一位超級媽媽，既要照顧家中兩個小孩，自己又要應付博士學位，她使我可以無後顧地比賽，她對我非常重要。」

羅拔臣贏得今季第二個冠軍。（梁鵬威攝）

冰咸在決賽慘吞10蛋，原來他在比賽途中收到噩耗，「賽事兩節之間，我妻子告訴我，我的叔叔（Uncle）離世了。」但冰咸沒有把尷尬賽果歸究噩耗，「我們都知道這是將會發生的事，我早有心理準備。」

冰咸在桌球壇打滾多年，早已看淡勝負，「我明年就50歲了，今晚是有點遺憾，但這只是一場球賽，生活上還有更重要的事情，我們必須要接受一切起伏，至少我在今個星期有不俗的表現。