世界桌球大獎賽｜吳安儀與世一啟德獻技　盛讚新場館壯觀

「世界格蘭披治桌球大獎賽」最後兩日賽事分別安排表演賽，今日（9日）由「四眼Cue后」吳安儀鬥世界第一的泰國球手勒查露（Nutcharat Wongharuthai）。這名香港球手盛讚啟德新場館，難得在一眾香港球迷面前獻技，她希望日後以參賽球手身份再參加世界桌球大獎賽。



吳安儀與勒查露在啟德上演表演賽，二人先禮後兵。（鄭子峰攝）

連續兩日的世界桌球大獎賽「主菜」前，大會安排表演賽，由香港的「四眼Cue后」吳安儀與泰國勒查露（Nutcharat Wongharuthai）碰頭，上演3局2勝的賽事。吳安儀配上近期大熱歌曲《APT》登場，全場觀眾報以熱烈掌聲。無論是安儀或勒查露入波，在場近8成的觀眾絕不吝嗇掌聲，甚至需要球證示意球迷們暫時減低歡呼聲。

吳安儀。（鄭子峰攝）

吳安儀與勒查露今場同樣敢於起手，這名來自泰國的世界第一先拔頭籌，吳安儀第二局大部分時間領先，兩人末段藍波爭持不下，結果勒查露成功清檯再下一城，直落兩局贏得表演賽。與昨日的表演賽一樣，二人與球迷們交流，贈送簽名的紀念品，球迷們反應熱烈。

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現場不乏支持吳安儀的球迷。（趙子晉攝）

吳安儀早前以觀眾身份入場，今日成為球手之一，她對啟德體藝館評價甚高，「啟德（體藝館）的感覺好新，配套都十分好，雖然起初來到時需要搵路，但當我入到場時感覺很壯觀，作為觀眾都很享受。以往外國比賽亦曾在如此偌大的場館作賽，不時有零星香港人到場，今日很難得在如此多的香港球迷面前獻技，十分榮幸可以參與其中。」

對於世界桌球大獎賽首日發生「趕客風波」，吳安儀坦言作為球迷一定失望，但有能力把賽事帶來香港，未來5年必定愈做愈好。

香港相隔多年再辦排名賽，吳安儀能夠參與其中感榮幸。（鄭子峰攝）

世界桌球大獎賽首度在英國以外地方舉辦，吳安儀坦言成事難度不低，她亦期待自己未來能夠成為參賽的球手之一，「今次賽事（世界桌球大獎賽）能夠移師香港已非易事，而香港多年累積不少桌球迷，如今邀請世界前32的球手來港是相當難得，希望未來成為桌球迷每年期待的盛事，而我期待自己有能力入圍，成為參賽球手之一。」

吳安儀希望未來有能力為世界桌球大獎賽的入圍球手之一。（鄭子峰攝）

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吳安儀與勒查露場上是老對手，場外是好姊妹，安儀對25歲的「泰國妹妹」照顧有加，當勒查露不太理解記者問題時，安儀也會親自解說，更「加碼」笑問對方：「安儀的感覺如何？」勒查露行程緊密，安儀未有帶對方遊覽香港，笑稱因為今日輸波而帶她吃麥當奴。勒查露難得來港，十分高興可以與安儀交手。

能夠與勒查露在啟德交手，吳安儀認為讓更多港人認識女子桌球，「女子桌球的水平近年提升不少，以往我們比賽都在香港時間的深夜時份，今次在香港交手，同時有電視轉播，對女子桌球的發展亦有幫助。」

吳安儀與勒查露。（趙子晉攝）