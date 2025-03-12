歐聯速評｜利物浦有運變無運　史諾調動失靈負PSG出局還損兵

「我們不是有點好運，而非常非常好彩！」利物浦主帥史諾在歐聯（又稱：歐冠）16首回合作客以1：0擊敗巴黎聖日耳門（PSG）賽後這樣說；可能他寧願將那些運氣分一點到次回合。紅軍回到主場，未能把握多次黃金機會，法定時間輸0：1，最後在互射12碼以1：4落敗出局。除了緣盡歐聯，士氣受挫，主將阿諾特更傷出，隨時累及本周日對紐卡素的聯賽盃決賽。



挾領先一球的優勢，史諾今仗的戰術卻出人意表，甫開賽便用高位壓逼，不斷施壓搶攻，大抵他的如意算盤是，盡快攻多一個「燕梳球」，然後再故技重施，到時才拖慢節奏踢養生波。利物浦在開賽初段亦有機會領先，可是沙拿的近射卻「省」中紐奴文迪斯高出；及後他在禁區頂又有一記「熨射」，亦貼柱出界。

初段沙拿有兩次機會，惜未能轉化成入球。（路透社）

PSG雖然一度被衝散，但穩站陣腳的第一個反擊機會便造成入球，巴高拿右路傳中，紅軍中堅干拿迪在中路剷得皮球，卻沒有踢遠，奧士文尼迪比利沒有浪費良機，將皮球送入空門，助PSG在12分鐘便先開紀錄，兩回合追至1：1平手。

利物浦失球後繼續搶攻，不斷推高節奏，雖然創造了不少入球機會，例如下半場沙拿藉一次角球攻勢埋門，卻被基華拉斯基利亞護空門、後備入替的昆沙一次接應罰球頭槌攻門，又中柱彈出；但是，同時埋下了苦果。

奧士文尼迪比利在12分鐘入球。（路透社）

阿諾特於73分鐘在一記攔截後，疑似「拗柴」，須退下火線，中堅干拿迪到加時階段亦踢到抽筋，而利物浦在比賽尾段到加時階段亦因氣力不繼，未能組織像樣的攻勢；結果在互射12碼時，紐尼斯與居迪斯鍾斯宴客，PSG卻4射全入；最終利物浦以首階段榜首身分晉級淘汰賽，卻在16強便飲恨下馬。

過往史諾以臨場調動見稱，今場卻告失靈，上仗的助攻英雄紐尼斯落場後接連跟隊友配合失誤，鍾斯在中場亦屢失控球權，剛傷癒的加普取代迪亞斯更乏善足陳，而上場的入球功臣艾利洛也幾乎沒有觸球。或許這名荷蘭主帥只能嘆一句「時也命也」。

利物浦在歐聯聯賽階段以首名晉級，可惜首輪便被淘汰。（路透社）

隊長雲迪積克呼籲同袍重新振作，「這就是足球的一部分。我跟隊友說，明顯地，我們出局所以會很失望，但同時我們要振作，並為下一個挑戰準備就緒，我們周末便有一個美麗的挑戰等着」。利物浦周日將於紐卡素上演聯賽盃決賽。