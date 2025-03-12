歐聯16強賽果｜巴塞國米拜仁悉數大熱晉級 利物浦負PSG出局
撰文：陳旭暉
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歐聯16強次合回前四場結束，其中巴黎聖日耳門勝出與利物浦的焦點大戰，首回合已佔優勢的三大傳統豪門巴塞隆拿、國際米蘭及拜仁慕尼黑，悉數順利過關。
周三（12日）深夜將上演另外4場次回合賽事，包括馬德里體育會主場對皇家馬德里的同市打吡戰，首回合皇馬以2：1小勝。
歐聯16強次回合賽果（前者主場）
周二（3月11日）深夜
利物浦0：1巴黎聖日耳門（總比數1：1，巴黎聖日耳門互射十二碼以4：1晉級）
巴塞隆拿3：1賓菲加（巴塞隆拿以4：1晉級）
利華古遜0：2拜仁慕尼黑（拜仁慕尼黑以5：0晉級）
國際米蘭2：1飛燕諾（國際米蘭以4：1晉級）
周三（3月12日）深夜
1時45分
里爾 對 多蒙特（首回合1：1）
4時
阿士東維拉 對 布魯日（首回合阿士東維拉3：1布魯日）
阿仙奴 對 燕豪芬（首回合阿仙奴7：1燕豪芬）
馬德里體育會 對 皇家馬德里（首回合馬德里體育會1：2皇家馬德里）
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