歐聯利物浦負PSG︱史諾：領軍以來最精彩一戰　完美一仗只欠入球

利物浦歐聯(又稱:歐冠)16強與巴黎聖日耳門(PSG)力戰至互射12碼出局,主帥史諾(Arne Slot)形容,這場120分鐘大戰為「 我有份參與的最精彩一戰」 (the best game of football I've been involved in)。



利物浦首回合被PSG瘋狂圍攻下,全賴門將艾利臣的英勇表現,幸運地1:0勝出,今仗回到晏菲路主場,改變戰術主動搶攻,反而未能突破有備而來的PSG防線,被奧士文尼迪比利12分鐘的入球扳平。

今場雙方都有大量射門機會,利物浦佔19次,PSG更達21次,40次射門只有迪比利一腳收得入球。全力踢足120分鐘,殘酷的互射十二碼分勝負,在歐聯賽場利物浦是罕有落敗一方,PSG首次在歐聯「射碼」,便受惠門將當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)兩次撲救以4:1晉級。

利物浦主帥史諾賽後形容今仗為:「 我有份參與的最精彩一戰」,「今場球隊表現了不起,尤其對比起上星期(首回合賽事)。或許我們已用盡運氣,因為雙方差距真是十分之細。」

「我們打出完美一仗,就只差一個入球。跟上周在巴黎時類似,我們踢出完美一仗,只是無法入球而已。加時階段,對手的表現或許稍為優勝。」