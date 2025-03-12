歐聯利物浦負PSG︱史諾：領軍以來最精彩一戰 完美一仗只欠入球
撰文：吳慕兒
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利物浦歐聯（又稱：歐冠）16強與巴黎聖日耳門（PSG）力戰至互射12碼出局，主帥史諾（Arne Slot）形容，這場120分鐘大戰為「 我有份參與的最精彩一戰」 （the best game of football I've been involved in）。
利物浦首回合被PSG瘋狂圍攻下，全賴門將艾利臣的英勇表現，幸運地1：0勝出，今仗回到晏菲路主場，改變戰術主動搶攻，反而未能突破有備而來的PSG防線，被奧士文尼迪比利12分鐘的入球扳平。
今場雙方都有大量射門機會，利物浦佔19次，PSG更達21次，40次射門只有迪比利一腳收得入球。全力踢足120分鐘，殘酷的互射十二碼分勝負，在歐聯賽場利物浦是罕有落敗一方，PSG首次在歐聯「射碼」，便受惠門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）兩次撲救以4：1晉級。
利物浦主帥史諾賽後形容今仗為：「 我有份參與的最精彩一戰」，「今場球隊表現了不起，尤其對比起上星期（首回合賽事）。或許我們已用盡運氣，因為雙方差距真是十分之細。」
「我們打出完美一仗，就只差一個入球。跟上周在巴黎時類似，我們踢出完美一仗，只是無法入球而已。加時階段，對手的表現或許稍為優勝。」
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