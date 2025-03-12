歐聯｜當拿隆馬兩撲12碼成PSG挫利物浦功臣　粉碎首回合外界質疑

巴黎聖日耳門（PSG）在歐聯（又譯：歐冠）16強次回合，互射十二碼階段以4：1淘汰利物浦，門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）兩次擋出紅軍十二碼成為贏波功臣，賽後更獲選最佳球員。



他表示首回合落敗後被不少法國記者批評，但仍帶着微笑面對，繼續努力為球隊付出。



當拿隆馬成為PSG晉級英雄。（路透社）

「首回合落敗是雙方門將差距」

首回合對利物浦時，PSG在場上佔盡優勢，全場27次攻門但被對方門將艾利臣多番化解。反觀紅軍只得2次埋門，並由哈維艾利洛（Harvey Elliott）一箭定江山，助利物浦以1：0小勝。

哈維艾利洛那次射門，便是利物浦全場唯一一次中目標射門，作為PSG門將的當拿隆馬，該戰未能貢獻撲救，賽後受到當地媒體批評，連PSG球迷也指：「首回合落敗是雙方門將差距」。

利物浦門將艾利臣比加表現神勇，在外界眼中與當拿隆馬形成強烈對比。（路透社）

今戰利物浦主動搶攻，輪到當拿隆馬的「表演時間」，他在法定時間精彩演出力保大門不失，到互射十二碼時又先後撲出紐尼斯及居迪斯鍾斯的射門，助PSG淘汰利物浦晉級。

賽後他表示：「首回合賽事後，我被不少法國記者批評，但他們根本不了解門將。我保持微笑，繼續努力為PSG出戰，這晚我很開心。」

主帥安歷基表示今場是精彩比賽，雙方都值得晉級，但大讚門將當拿隆馬神勇演出：「他就像艾利臣在首回合般出色。很高興能晉級，我們會帶着自信前往下輪賽事。」