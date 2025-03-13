羽毛球全英賽︱安賽龍爆冷首圈出局後稱需長唞　港將李卓耀亦下馬

羽毛球全英賽（All England Open）是全球高手都十分重視的年度焦點大賽，也是世界羽聯（BWF）巡迴賽除年終賽外最高級別的超級1000賽事，被列4號種子的丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen，又譯：艾素臣）卻爆冷不敵台灣非種子球手林俊易。

勝敗本平常，不過安賽龍賽後一席話不禁令人憂慮。



羽毛球全英賽︱安賽龍爆冷首圈出局。（Getty Images）

安賽龍爆冷出局後稱：「一段時間後才能重返球場」

安賽龍力戰3局下以19：21、21：13、11：21不敵世界排名14的林俊易。賽後31歲的他表示，「若未能打出我的最佳表現，任何人都可擊敗我。今天對手打出一場精彩比賽，我感到失望，但現實如此。」

「我嘗試力戰，每次到這裏參加全英賽都很大壓力，而每一天當我身體感覺不妥，我都會很緊張，對我整場比賽都有影響。」安賽龍稱，「我沒有藉口，我敗給一個表現較佳的對手。我認為一段較長的休息期正在等待我，我會看看身體能否恢復過來。」

他之後再向丹麥 TV2電視台表示，「我在球場上未能找到最佳感覺，相信需要隔一段時間後，我才能重返球場。」

安賽龍去年10月在丹麥賽身體不適退賽，期間在場邊嘔吐。（網上片段截圖）

身體狀況令人憂慮

今次已非安賽龍首次表達身體狀況未如理想，近年他曾多次批評世界羽聯巡迴賽賽程過度頻密，無視球手健康。過去一年，安賽龍已多次因傷或身體不適退賽，去年10月主場出戰丹麥公開賽，更在16強比賽中途狂嘔退賽。

丹麥球王已屆31歲，今次表明需要休養一段長時間，最終會否因而被迫退役？巡迴賽過度頻密，早已令一眾前列球手苦不堪言，單是女子單打球手，生涯尾聲的戴資穎，旭日初升的安洗瑩都是一身傷患，西班牙球后馬蓮更在巴黎奧運期間第三度膝部前十字韌帶重創，目前正在療傷。

說回今次賽事，香港兩位男單代表伍家朗、李卓耀都有參賽。伍家朗首圈擊敗李梓嘉晉級，16強硬撼另一強敵駱建佑。李卓耀打足3局首圈不敵台灣球手李佳豪出局。