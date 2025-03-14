全港學界手球精英賽｜德信協恩男、女子組摘季　習藝坊一度熄燈

全港學界手球精英賽女子組季軍戰，賽事進行至末段，場館突然熄燈，在約1分鐘左右回復燈光，結果協恩以12：8擊敗陳楷，摘下女子組季軍。



協恩中學。（夏家朗攝）

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學界手球精英賽｜協恩女子組摘季 戰至末段突然熄燈

一連兩日在啟德體藝館習藝坊舉行的全港學界手球精英賽，今日（14日）進行季軍戰及決賽，由協恩中學與博愛醫院陳楷紀念中學打頭陣，兩校支持者佈滿觀眾席。協恩早段稍為領先，開局連入兩球，並將優勢帶往半場休息，上半場以7：4領先。陳楷換邊後急起直追，下半場一度追至8：9一球落後，協恩教練文卓林隨即叫暫停，協恩隨後連入兩球拉開差距，協恩的曾芷茵末段再下一城，協恩領先至12：8。

戰至末段出現小插曲，賽事餘下最後1分鐘，場館突然熄燈，賽事被逼暫停，場地廣播表示燈光系統出現故障，需要5分鐘維修，幸好約1分鐘後燈光回復正常。

女子組季軍戰末段突然熄燈，燈光在1分鐘左右恢復正常。（夏家朗攝）

協恩擊敗陳楷摘下精英賽女子組季軍。（夏家朗攝）

學界手球精英賽｜德信季軍戰挫聖言

男子組季軍戰緊接上演，日前4強戰遭男拔萃反勝的德信中學，與聖言中學爭季軍。德信隊長田洭泓是球隊的進攻主力，領球隊上半場領先10：5。換邊後，聖言改變策略，貼身防守田洭泓及李卓暉，聖言換邊後急起直追，中段追至3分落後，掀起高潮，德信教練林灝邦隨即叫暫停，德信頂住壓力，結果以23：16擊敗對手，取得今年學界精英賽的季軍。

德信力克聖言奪得精英賽男子組季軍。（夏家朗攝）

最後一年代表德信的隊長田洭泓下半場一度被緊纏防守，坦言在上場對男拔時已有類似的戰術，教練早已部署，而且他信任一眾隊友的能力，對球隊進攻影響不大。

田洭泓以精英賽季軍結束中學生涯，難免感到無奈，尤其在4強戰經歷由贏變輸，但對戰果仍感滿意，「手球改變我的中學生涯，我在中一才初次接觸手球，從平平無奇的校園生活增添色彩，如今以季軍完成中學生涯算是圓滿結局。」

德信隊長田洭泓。（夏家朗攝）

全港學界手球精英賽戰果



女子組季軍戰

協恩中學 12：8 博愛醫院陳楷紀念中學

男子組季軍戰

德信中學 23：16 聖言中學

