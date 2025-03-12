學界田徑精英賽｜男拔女拔完成四連霸 第二日產生8項紀錄
撰文：趙子晉
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「全港學界精英田徑（團體）比賽」首度移師啟德青年運動場，學界田徑班霸拔萃男書院與拔萃女書院完成四連霸，當中女拔萃險勝德望學院2.5分衛冕，而第二日（12日）賽事一共誕生8項紀錄。
全港學界田徑精英賽除了首屆不設團體賽，自2021/22年起，連續三屆總冠軍由拔萃男書院及拔萃女書院奪得。男拔萃今年繼續強勢，兩日賽事一共摘下5金2銀2銅，以總分134.5分再度稱霸男子組，拋離亞軍的余振強紀念中學47.5分，完成四連霸。
女子組方面，女拔萃的衛冕路程驚險得多，直至最後一項女子4X100米接力落後德望學校3.5分，幸好女拔萃在接力壓軸奪金，而德望只得季軍，女拔萃以135.5分、2.5分之差反超前，驚險衛冕錦標。
首日的全港學界田徑精英賽產生3項紀錄，第二日再添8項，當中女子標槍的鄺施愛每一槍都超過原本的賽會紀錄，最後一槍擲出48.38米，再度把紀錄刷新。
全港學界精英田徑比賽第二日紀錄
男子110米跨欄
麥子正（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學）14.01秒
男子400米
林皓壹（聖馬可中學）49.03秒
男子200米
梁靖恆（拔萃男書院）21.22秒
男子800米
王諾弘（拔萃男書院）1分54.54秒
男子5000米
鍾德澤（聖言中學）15分47.19秒
女子5000米
陳柏延（德望學校）18分57.71秒
女子標槍
鄺施愛（浸信會呂明才中學）48.38米
男子4X400米接力
王諾弘、梁靖恆、梁靖舜、劉愷榛（拔萃男書院）3分23.14秒
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