羽毛球．全英賽｜伍家朗力戰三局反勝李梓嘉　終結近年交手五連敗

羽毛球全英賽，港將伍家朗在落後一局的劣勢下，連下兩城以2：1反勝馬來西亞好手李梓嘉晉級男單16強，還終結對賽5連敗的劣績。



伍家朗面對世界排名第7的李梓嘉，首局初段便連取3分領先，之後李梓嘉進入節奏，兩人比數接近，不過家朗大部分時間佔據優勢。

雙方打到17：17後戰況膠着，李梓嘉在19：19時一口氣連得兩分，以21：19先贏一局。

伍家朗在全英賽首輪便遇上勁敵李梓嘉。（資料圖片/Getty Images）

李梓嘉取得先機後，次局延續氣勢並以10：6領先，兩人打到11：8後，伍家朗突然發力連取7分反超前，乘勢以21：16追回一局。

決勝局初段兩人陷入激戰，梅花間竹式得分，打到10分時已8次同分。伍家朗率先打到10：8取得優勢後，穩定地掌控局面，接連得分下以21：12贏得第三局。

伍家朗近年多次不敵李梓嘉，今次取勝終結近期交手5連敗。（資料圖片/Getty Images）

兩人過去交手10次，伍家朗4勝6負略陷劣勢。其實他上一次贏李梓嘉已是2023年7月的韓國公開賽，之後5次交手全敗，當中包括杭州亞運男單32強。

今次晉級，伍家朗將會在周四（13日）的16強賽事面對新加坡球手駱建佑，迎來另一場硬仗。