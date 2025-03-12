學界田徑精英賽｜賈慧妍跳遠驚險衛冕　最後一戰發揮不穩留憾

就讀聖瑪加利男女英文中小學的賈慧妍，在上年度的「全港學界精英田徑（團體）比賽」女子跳遠中，跳出6.14米，除了刷新賽會紀錄，同時在8日內兩度打破香港青年紀錄。

相隔一年，賈慧妍已是中六生，中學生涯最後一次參加學界精英賽，雖然6次試跳中僅得兩跳成功，她仍然以5.60米的成績衛冕，學界最後一舞留下小遺憾，但她還是對未來充滿信心，「DSE後有信心穩定地跳進6米」。



聖瑪加利男女英文中小學中六生賈慧妍。（趙子晉攝）

學界田徑精英賽｜男拔女拔完成四連霸 第二日產生8項紀錄

今年全港學界田徑精英賽移師啟德青年運動場，聖瑪加利中六生賈慧妍是次日賽事上午時段的焦點選手，她曾在上年的精英賽打破女子跳遠香港青年（20歲以下）紀錄。不過，上午一直落雨，或多或少影響選手們的成績，賈慧妍初賽首兩跳過界犯規，若然第三跳再被取消資格，她將無緣衛冕，幸好賈慧妍跳出5.60米，一下子超越其他選手升上榜首，驚險進入最後三跳。

賈慧妍除了第四跳，其餘兩次同樣犯規，其他選手未能超越其5.60米的成績，即使6跳之中只得兩跳成功，無阻賈慧妍順利衛冕。「今日不算穩定，就像港九D1學界一樣，在最後一跳（第三跳）才晉級。」賈慧妍賽後坦言。

賈慧妍跳出5.60米，蟬聯田徑精英賽女子跳遠金牌。（趙子晉攝）

作為中六生的賈慧妍，即將應考公開試，成績不如上年，但她沒有歸究公開試，近期專注在改善助跑時的技術，成績難免飄忽，本身預算跳出5.8米，最終都是未能達成，最後一次代表學校留下遺憾，「與（港九學界）D1首日一樣有雨，成績有點影響，今日的起跳時的步點有點混亂，成績一般。畢竟是最後一次，我也想跳出一個滿意的成績，惟未能做到，是有點可惜吧。」

賈慧妍未有因為公開試而刻意減少訓練，只要安排好時間，訓練與溫習也可兼顧，但難免有影響，「如果只是溫書就太沉悶了，把練習當作是溫習的小休，不過慣了在書桌，返回運動場有些不習慣，而訓練的成效亦不是最好，始終精神狀態都是有點分心。」

縱然是衛冕，賈慧妍還是對學界最後一戰感遺憾。（趙子晉攝）

賈慧妍最後一次披起聖瑪加利的戰衣出戰，幾年間助學校升上D1，如今有種「完成任務」的感覺，就算未來有大專盃代表學校參賽，感覺也與中學學界不一樣。上年精英賽打破的香港青年紀錄，當然是賈慧妍的美好回憶，回望一年前，她是悲多於喜，「就算當年自己跳出6.14米，我還是不滿足，因為我以『世青標』6.20米為目標，直至截標最後一槍還是未能如願，但其實打破香港（青年）紀錄已是十分出色。」

6.20米，曾經是困擾賈慧妍的數字，如今她卻當成是目標，因為她深信自己是有能力的，「這個（香港青年）紀錄在提醒我，我是有能力的，當我考試後重新投入訓練，我有信心穩定地跳入6米，而6.20米仍是我的目標，達成世青標都是我的願望之一，始終跳出好成績是講求天時、地利、人和，如今自己還是差一點狀態。」賈慧妍以今年5月的亞洲錦標賽及11月的全運會資格為目標。