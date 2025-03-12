學界田徑精英賽｜女子標槍鄺施愛五破紀錄　創PB圓滿中學生涯

經過「全港學界精英田徑（團體）比賽」的首個賽日後，風勢成為啟德青年運動場的熱門話題，跑手紛指逆風不利做出好時間。就讀浸信會呂明才中學的鄺施愛，相信對啟德的風勢沒有意見，這名女子標槍選手連續5度打破賽會紀錄，最後以48.38米的個人最佳封后。



學界田徑精英賽｜男拔女拔完成四連霸 第二日產生8項紀錄

啟德青年運動場首度舉辦全港學界田徑精英賽，對比首日的風和日麗，第二日賽事早上天陰有雨，青年運動場更有點侷促，直至中午才停雨，當然沒有出現首日的「大逆風」，短跑跑手們直指今日較為好跑。

縱然如此，跑手們大多情傾灣仔運動場，在女子100米以12.19秒奪金的協恩中學黃詠瞳，笑言「灣場」較為順風，而男子100米奪冠的郭俊廷直言，精英賽難得雲集全港跑手，在如此逆風的場地實在可惜。就算就讀聖馬可中學的林皓壹在男子400米打破紀錄，他笑言啟德青年運動場全場逆風。

男子400米打破紀錄的林皓壹，啟德青年運動場全場逆風。（趙子晉攝）

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「我就幾鍾意啟德（青年運動場）！」這一句出自浸信會呂明才中學鄺施愛的口中，她在精英賽女子標槍中擲出5槍，從第一擲開始已經超越由自己所保持的賽會紀錄40.87米，每一擲都打破紀錄，這名呂明才中六生第5擲決定策略性放棄，稍作調整專心最後一擲，結果策略成功，擲出48.38米的個人最佳，推前舊紀錄逾7米，這成績甚至超越由胡泳彤自2009年所保持的香港青年紀錄，惟紀錄留待田總確認。

鄺施愛最後一擲做出48.38米。（趙子晉攝）

鄺施愛與其他中六生一樣，近期忙於溫習，出戰今次精英賽前，雖然打破賽會紀錄為目標，她笑言：「冇諗過破幾次紀錄！」擲標槍的方向與短跑衝線的方向相反，故此啟德場的順風對鄺施愛有利，加上啟德使用她慣用的標槍，毋須要適應，故此更容易做出好成績。

鄺施愛最後一次出戰學界打破紀錄，為中學生涯劃上完美句號。鄺施愛在中四起接觸標槍，曾打過羽毛球的她，初嘗標槍就愛不釋手，問老師可否參加學界更即有成績，使她有信心繼續向這方面發展，未來以打破50米為目標，「我與標槍在中學結緣，起初執起標槍只覺好玩，都沒有太多目標，而標槍更加適合簡單直接的我。如今最後一次代表學校，難免有點不捨，幸好以金牌及PB（個人最佳）為中學生涯，這是最圓滿的結局。」

鄺施愛連續5次打破女子標槍的賽會紀錄。（趙子晉攝）

同樣是最後一年參加學界賽事的德望學校庚沛怡，這名中六生在100米跨欄以13.95秒奪金，其後再戰100米，可惜以0.02秒之差不敵黃詠瞳摘銀，庚沛怡完成100米跨欄後，笑言仍未決定是否參加壓軸的4X100米接力，事關稍後她需要考DSE的英文口試，庚沛怡最後亦有披甲，助德望摘銅。