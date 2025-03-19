香港足球代表隊會在3月19日假旺角大球場與澳門作國際友誼賽，為下周二（25日）亞洲盃外圍賽作客對新加坡備戰，港台電視32台會免費直播今次對澳門賽事。



港足備戰對澳門的友賽。（高詩琦攝）

香港電台32台3月19日直播友賽：

直播比賽：香港 vs 澳門

開波時間：晚上8時

香港電台網上直播連結：https://www.rthk.hk/tv

港隊今場友賽澳門後，下周二（25日）會在亞洲盃外圍賽第三輪作客新加坡。主帥韋斯活在賽前記招上表示，希望今次友賽讓更多球員有上陣時間：「這意味我們會換人、不會讓球員踢足90分鐘，我們周三比賽、周四恢復、周五就出發去新加坡。」

但他也強調：「我們尊重澳門，會派出有能力踢出好表現和獲勝的隊伍，雖然會有很多不可預見的情況，但尊重對手是最基本的。」

港足主帥韋斯活及中場陳肇鈞出席賽前記招。（高詩琦攝）

今次比賽會在旺角大球場進行，門票一律收160元，特惠票一律收40元。現場不會售賣正價票，有意入場支持港隊觀眾可上網購買門票。