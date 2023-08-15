女子世界盃人物誌︱西班牙「女版保特」Salma Paralluelo極速傳說

今屆女子世界盃，西班牙陣中有個與眾不同的女孩，長長的辮子頭、修長的身型、飛快的速度，在綠茵場上快如閃電，「我的西班牙隊友叫我Usain，就是保特的名字。」

牙買加飛人保特熱愛足球，退役後曾嘗試轉當職業足球員，終因未有班落作罷；19歲的西班牙翼鋒芭娜威露（Salma Paralluelo）由7歲開始已經在田徑和足球雙線發展，今屆世界盃成為西班牙陣中的X-Factor。



2023女子世界盃四強︱直播連結：Now630台

15/08 16:00 瑞典 對 西班牙

西班牙19歲新星芭娜威露速度驚人，上仗對荷蘭加時攻入奠勝球領軍首度晉身四強。（Getty Images）

一直在越級挑戰的女孩

爸爸來自西班牙，媽媽來自赤道幾內亞，芭娜威露過人運動天賦自小顯露，「跳級」早已成為她的關鍵字。西班牙包辦2018年女子U17歐洲國家盃和U17世界盃雙冠，芭娜威露的表現已一鳴驚人，參加歐國盃時她只有14歲半，為西班牙首奪U17世界盃時才剛滿15歲。

3個月後，她在2019年西班牙室內田徑錦標賽400米賽事以53.83秒得第三名，一次過創下西班牙U18及U20紀錄，繼而成為歐洲室內田徑錦標賽歷來第二最年輕選手。同年室外賽季生涯僅第三次參加400米跨欄賽事，芭娜威露跑出57.43秒西班牙U18新紀錄，並打破2019年U18項目最佳時間，之後出戰2019年歐洲青少年夏季奧運，贏得400米跨欄和混合接力兩面金牌。

芭娜威露昔日在田徑場上英姿。（Instagram）

田徑與足球之間

「由7歲起，我主要是個投入的田徑運動員。」她接受FIFA+訪問時說，足球最初只是遊戲，「當我大個一點，我漸漸知道自己踢得愈來愈好。」

「我是個短跑手，主項是200米、400米和400米跨欄。」回到國家隊，芭娜威露年紀較幾乎所有隊友小，擁有絕對速度下，「訓練時沒有隊友敢挑戰我」。跑得快的球員，往往技術較粗糙，在她身上完全沒有這問題，因為她從小已在學習控球和在狹窄地方踢球。

田徑和跑步均有佳績，在家人支持下，她曾經希望一直如此下去，「田徑讓我學會獨立，自己一個訓練，了解我所做一切都是為了我一個人……踢足球，我享受與球隊和我身邊的人分享一些東西。」

芭娜威露銳意在今屆世界盃為西班牙留下印記。（Getty Images）

如果命運能選擇……

「我一直看到自己在兩項運動達到頂峰，所以渴望保持雙線發展。」芭娜威露稱，「我被告知擁有一副為田徑運動而設的體格；與此同時在足球領域，他們也說我的體能和體格極佳……我總是感覺在兩方面均達到100%。」

然而當訓練強度愈來愈大，她的身體開始發出警號，傷患漸多。命運迫使她在兩項最愛運動作出選擇——2021年4月前十字韌帶（ACL）撕裂，「現實是，當你渴望取得偉大成就，必須全力投入在一項運動上，那年情況正是如此。當時我很沮喪，未能康復過來，不能再次成為田徑運動員。可是就算我繼續，損失只會大於收穫。」

「我來自薩拉戈薩，那是我的家鄉，那裏有數支甲組球會想要我，但感覺他們不適合我，除了維拉利爾。」為足球事業更上層樓，芭娜威露一家2019年移居維拉利爾，當時兼顧足球和田徑。立定主意專心足球，去年夏天成為星光熠熠的巴塞隆拿女子隊一員。「我知道最後都要作出選擇，我選擇了足球，但從田徑我學會犧牲、堅持和紀律等很多價值。」

芭娜威露去年助西班牙首次贏得女子U20世界盃。（Getty Images）

西班牙最強武器

西班牙女足起步較遲，近10年由巴塞隆拿牽頭增加投放在女子足球資源，近年漸見成果。2015年首戰世界盃分組賽出局，2019年那屆16強止步，今屆一路過關勇闖四強，距離冠軍只剩最後兩步。準決賽一仗先要過瑞典一關，難度不低。

事實上，西班牙在八強面對失去主力雲迪當的上屆亞軍荷蘭，也一度陷入膠着，頭4仗正選上陣、今屆首度被列後備的芭娜威露成為奇兵——77分鐘後備上陣，以速度屢次撕破對手防線，加時階段在111分鐘射進致勝入球，領軍2：1擊敗荷蘭晉級。她的速度和突破能力，或許會成為西班牙應付瑞典的最強武器。

芭娜威露是今屆西班牙大軍內最年輕一員，她生涯中已曾為西班牙首度贏得U17和U20世界盃，今次能否再下一城，助球隊首奪女子世界盃？「我們會付出一切，因為我們渴望創造歷史。」這個對運動全程投入的女孩，在西班牙對荷蘭一仗一球成名，今屆無論最後結果如何，肯定是日後各項大賽經常看到的名字，「足球是我的生命，它是我的生活方式，獲得快樂的泉源，表達自己的途徑。足球就是一切。」