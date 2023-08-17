女子世界盃再掀女足狂熱　20億收視及三大現象證非虛火︱體壇札記

2023女子世界盃在澳洲和新西蘭合辦，前者對足球熱度半生不熟，後者簡直接近冷漠，新西蘭賽區售票未如理想，國際足協甚至出動到送出大量免費門票一招，決賽周前連當地媒體也擔心賽事能否成功帶動熱潮和氣氛。

當賽事一展開，疑慮很快一掃而空，澳紐兩地場館連場爆滿，直播收視屢創紀錄，足球氣氛前所未有地熾熱。由澳洲隊長卡爾（Sam Kerr）與麥巴比並列足球遊戲《FIFA 23》封面，到兩大品牌Nike、Adidas終於設計專為女子球員而製作的球衣，以及Prada成為中國女足服裝贊助，種種跡象顯示女子足球不再是「小圈子」活動。



2023女子世界盃吉祥物小企鵝Tazuni。（Getty Images）

女子足球不再是「圍內活動」

外界對女子足球的定位長年以來都只是男子足球之下的附屬品或「次貨」，受歡迎程度與男足相比一天一地，就連4年一度的盛事女子世界盃也僅屬「圍內活動」，情況直到去年由英格蘭主辦的2022女子歐洲國家盃才開始出現根本改變。

英格蘭這個足球狂熱國度擁有龐大球迷基礎和足球文化底蘊，加上英超的成功，靠轉播收益財源廣進，無論在包括球場、訓練設施在內等足球基建，或是推廣宣傳手法和主辦大賽的能力，均造就一次非常成功決賽周，球場內外以至全國氣氛一流，為本地和海外球迷留下難忘體驗。熱潮能否持續下去，當時仍是疑問，從2022/23球季女子英超、英冠入場人數幾何急升，確認受歡迎程度正在急速增長之中，放諸全球層面，便要視乎下一個大賽、亦即是2023女子世界盃的反應。

2022年歐洲三大最高入座賽事均為女足

在此之前，先說說球會層面，美國是女子足球王國，強大的學界基礎到無縫接軌、發展成熟的職業聯賽，歷年人才輩出，近十年歐洲各國急起直追，個別球會投放較多資源發展女足，先是法國球會里昂、德國的禾夫斯堡、英格蘭的阿仙奴、西班牙的巴塞隆拿，到近年的曼城和車路士以至2018年重新成立的曼聯，逐步提升歐洲聯賽競爭力。

女子歐聯的受歡迎程度相當誇張，2022年歐洲3場最多球迷入場的足球比賽，全是女子足球賽事，第一位是女子歐聯4強首回合巴塞隆拿對禾夫斯堡的91648人、第二位是女子歐聯8強次回合巴塞隆拿對皇家馬德里的91533人，第三位才是女子歐國盃決賽英格蘭對德國的87192人。女子足球入場人數高企是反映賽事熱度一大指標，當然同時須考慮到票價相宜，到阿仙奴酋長球場觀看歐聯四強賽事最便宜只需9英鎊，遠低於男子賽事水平，不過現今世代娛樂選擇繁多，球迷親身入場觀戰，也是一種表態。

新西蘭揭幕戰1：0爆冷擊敗挪威，為當地足球熱潮掀起序幕。（Getty Images）

新西蘭突然足球狂熱

人口只有500萬的新西蘭，運動主要版圖已被欖球和板球佔據，新西蘭《先驅報》（The New Zealand Herald）資深體育記者Michael Burgess在英國廣播公司（BBC）podcast節目中稱，「這個國家以前所未有的方式被足球佔據……我們以往從未見證過任何類似經歷，我們全都了解到它或許不會再次發生。」身為主隊之一，新西蘭獲得女子世界盃史上首場勝仗，就算難逃分組賽出局命運，女子國家隊新聞依然繼續佔據體育版面，Michael Burgess直言，情況出乎任何人所料。

國際足協（FIFA）公布今屆女子世界盃頭60場賽事（未計四強及冠、季軍戰）共售出逾177萬張門票，相當於平均每場3.1萬球迷入場，輕鬆突破2015年加拿大世界盃135萬張門票、平均2.6萬球迷入場的舊紀錄。

最意想不到的是，新西蘭賽區容量最大的Eden Park球場，揭幕戰新西蘭1：0擊敗挪威一仗獲42137球迷入場，創下新西蘭歷來足球入場人數（連同男、女子賽事在內）最高紀錄；就算主隊分組賽出局，其後該球場上演的16強西班牙對瑞士、8強日本對瑞典、4強西班牙對瑞典3仗均全場爆滿，同達到球場容量上限43217人，再創新紀錄。

澳洲前鋒卡爾（Sam Kerr）同麥巴比一起成為足球遊戲《FIFA 23》封面人物。（Instagram）

兩大足球熱門遊戲引入女足

相對而言，澳洲對足球熱度稍高，而且花名「the Matildas」的澳洲女足，在當地甚至較男子隊更受歡迎。國家隊陣中擁有不少在頂級球會效力的球星，尤其是家傳戶曉、「連師奶都識」的國民偶爾卡爾（Sam Kerr）。

澳洲場區6個球場，容量最高的悉尼Stadium Australia已有4場賽事達到容量上限75784人，包括揭幕戰澳洲1：0險勝愛爾蘭，16強澳洲對丹麥、8強英格蘭對哥倫比亞及4強澳洲對英格蘭，這個悉尼奧運主場館將會上演今屆決賽英格蘭對西班牙賽事，毫無疑問會再度爆滿。

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比起數字和收視紀錄數據，更重要的是以卡爾為首的一眾澳洲和女足大牌球員帶來的球星魅力。卡爾與法國巨星麥巴比同登新一期足球遊戲《FIFA 23》封面，就連不看女子足球的人，至少也會知道：「同麥巴比一齊做封面果個」。新世代球迷很少「坐定定」看足90分鐘（連同馬拉松式補時動輒100分鐘以上）整場比賽，熱門足球遊戲可能是個出現根本改變的楔機。

《FC24》終極版封面，夏蘭特身邊的亦是卡爾，還加入不少女足不同年代球星。（EA Sports）

《FIFA 23》首度加入女子球會級別賽事，當中包括女子英超（WSL）、美國女子職業足球聯賽（NWSL）及女子歐聯。

而跟《FIFA》系列分家、即將在今年9月推出的EA Sports《FC 24》同樣加入女足元素，包括加入74支女子球隊和超過1600名女足球員。普通版由曼城球星夏蘭特做封面，終極版封面夏蘭特身邊的亦是卡爾，另外還有巴西球后瑪達（Marta）、英格蘭隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）、德國隊長樸比（Alexandra Popp）、西班牙球后佩迪雅絲（Alexia Putellas）等女足球星，Ultimate Team亦首度引入女足傳奇名將。

女足球員今屆賽事終於有為她們專屬設計的球衣。（Getty Images）

女子球員專屬設計球衣

大家今屆觀看女子世界盃賽事，有否發現球衣設計有所不同？以往女子國家隊球衣只是男子隊的附屬品，最初是同一版本、尺碼不同，常常出現衣不稱身的尷尬情況；後來加入女子尺寸，設計依然是以男足式樣為藍本。去年歐國盃Nike為英格蘭女足推出獨有設計，今屆世界盃賽事Nike和Adidas兩大國家隊球衣供應大戶分別為各隊推出女子隊獨有設計國家隊戰衣。

為10支決賽周球隊提供球衣的Adidas，推出一系列以大自然為主題的作客球衣，最搶眼首推日本隊以富士山日落為靈感的粉紅粉紫球衣。Nike供應美國、澳洲、新西蘭、英格蘭在內13隊球衣，由設計到剪裁均予人耳目一新。

時尚名牌Prada成為中國女足的服裝贊助。（Prada）

女足龐大商業潛力

兩大品牌的舉動備受讚賞，也是女足周邊產品發展重要一步，然而同時爆出英格蘭門將艾思（Mary Earps）炮轟Nike並公開發售英格蘭門將球衣的負面新聞。事實上Nike以及Adidas兩大品牌均沒有生產所有旗下女足國家隊門將球衣作公開發售，Adidas行政總裁Bjørn Gulden承認是個失誤，並認為這是整個業界的一個學習過程，加上時尚名牌Prada成為中國女足的服裝贊助，女子足球商業潛力不可估量。

FIFA會長恩芬天奴指出，今屆賽事收看直播的全球觀眾人數肯定超過20億。以往世人可能只認識摩根（Alex Morgan）與瑪達，今屆賽事即使增至32隊，多達8支首次參賽球隊，巴西、德國分組賽出局、美國16強止步。多支超級強隊早段下馬，反映各隊實力不再如昔日那樣強弱懸殊，是女足運動整體發展進步的重要過程，也為大大提升賽事刺激和精彩程度。大賽過後配合足球遊戲、周邊產品和各地女子聯賽持續燃燒，女足熱度不再是四年一度的虛火，可望一路持續下去。

全球女足發展仍只是個開始，全球最高人工的卡爾，年薪不過是曼城中場迪布尼周薪多一點，卡爾在準決賽後便說，「我只能代表澳洲隊說話，我們需要資金發展，需要資金推動草根足球，我們在每個層面都需要資金。」她續稱，「相對其他運動，女足（的資源）並不足夠，希望這次大賽可帶來改變。」

由資源以至配套和教練問題，是不少女子國家隊遇上的難題，這些問題在男子足球世界近乎匪夷所思，今屆決賽周前法國、西班牙和加拿大三支熱門球隊均遇上「兵變」或罷工抗議事件，就連歐洲冠軍英格蘭一班球員，也未收到2022歐洲國家盃應得的冠軍獎金。隨着女足運動長足發展，這些問題必須盡快逐一解決。