世界盃外圍賽｜伊朗對阿聯酋驚現超長補時　72分鐘入波仍是上半場

以為74分鐘是在踢下半場？其實仍在上半場補時！

周四（20日）晚世界盃外圍賽亞洲區第3圈A組，伊朗主場對阿聯酋，上半場出現了補時29分鐘奇景，主隊的阿斯蒙（Sardar Azmoun）在補時27分開紀錄。伊朗由穆希比（Mohammad Mohebi）換邊後再下一城，以2：0勝出，幾乎能夠鎖定小組前兩名。為何上半場的補時如此誇張？原來球場照明系統出現問題，花了很長時間才搶修完成。



伊朗對阿聯酋的世界盃外圍賽。（Getty Images）

這場比賽在當地時間昨（20日）晚上演，在德黑蘭的艾薩德球場（Azadi Stadium）舉行。上半場踢了10分鐘左右，仍是0：0，球場照明系統故障，比賽暫停。等了約15分鐘，裁判指示球員先回更衣室。及後，燈光恢復，球員入場，再開始比賽。受燈光問題影響，上半場補時長達29分鐘。

伊朗對阿聯酋的比賽上半場補時長達29分鐘。（網上圖片）

在上半場補時27分鐘，即72分鐘（45+27分鐘），伊朗前鋒阿斯蒙建功，先開紀錄。換邊後，穆希比在70分鐘再下一城，伊朗主場以2：0擊敗阿聯酋。

伊朗在世盃外亞洲區第3圈A組以7戰19分排榜首，接近取得晉級決賽周的資格，只要再拿多1分便鎖定席位。伊朗下輪主場對烏茲別克。