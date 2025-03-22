杜慈率英格蘭首戰告捷　比賽節奏過慢被指似修夫基｜世界盃外圍賽

英格蘭在世界盃外圍賽歐洲區K組首輪以2：0擊敗阿爾巴尼亞，新帥杜慈（Thomas Tuchel）上任後首戰旗開得勝。

不過他對球隊表現不太滿意，認為可再踢得更進取；BBC則認為，他領軍首戰觀感與前任主帥修夫基相差不遠。



英格蘭新帥杜慈上任首戰告捷。（路透社）

杜慈在今年1月1日成為英格蘭新任教頭。今次迎戰阿爾巴尼亞是他首次率隊，對手實力較弱，英軍全場佔盡優勢，控球率達74%並有12次攻門；阿爾巴尼亞只有3次埋門，威脅不大。

首度入選英格蘭國家隊的利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）今場「地標」，在20分鐘為英軍先開紀錄，隊長哈利卡尼（Harry Kane）在77分鐘再下一城，助英格蘭以2：0取勝。

英格蘭以2：0輕取阿爾巴尼亞。（路透社）

杜慈曾批評英格蘭在去年的歐洲盃踢得過於保守，表示會以英超的身體對抗風格率領球隊。然而BBC認為他領軍首戰表現與前任主帥修夫基相去不遠，在對手退守半場情況下同樣野心不足，但認為他剛上任不久，一切仍言之尚早。

這位德國籍主帥也承認球隊可做得更好：「我們想在下半場加快節奏及踢得進取一些，球隊甚至在進攻時有人數優勢，但我覺得我們在隊形上不夠紀律，有時在某些地方嘗試得太多，讓整體節奏慢了下來。球隊反擊時也組織得不太好。」

拉舒福特與菲爾科頓今場分別擔任左右兩翼，但表現不算搶眼，杜慈認為兩人未發揮出應有影響力：「我們傳球太多而突破不足，球隊整體缺乏侵略性。他們兩人近期在球會踢得很好，但今仗未能踢出在球會時的發揮，我們會繼續鼓勵他們，同時在場上以整體結構去支撐他們發揮。」