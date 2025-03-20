杜慈迎上任英格蘭國家隊主帥後首戰　「唯一目標是贏世界盃」

英格蘭國家隊將在周五（21日）深夜出戰對阿爾巴尼亞的世界盃外圍賽，前鋒羅傑斯（Morgan Rogers）表示，新帥杜慈（Thomas Tuchel）唯一目標是率隊贏得明年的世界盃。



羅傑斯表示杜慈唯一目標是率領英格蘭贏世界盃。（路透社）

今次對阿爾巴尼亞，是杜慈在今年1月擔任英格蘭主帥後首場比賽，同時也是英軍在2026世界盃外圍賽歐洲區分組賽首戰。

賽前羅傑斯被問到杜慈的目標時表示：「他唯一專注目標是贏得下年世界盃。他對自己想做什麼、如何去做、想在我們身上看到什麼、想我們如何進步都有非常清晰的想法。」

杜慈希望英格蘭球員之間能更加團結及更多互動。（路透社）

他續稱杜慈為人直接，不會轉彎抹角：「他希望我們改變溝通方式，變得更加團結，能在隊內建立『兄弟情』，就像家人一樣。」

日前幫助紐卡素奪聯賽盃冠軍的中堅丹般恩（Dan Burn），也在賽前談及新帥：「他說目標是在球衣上添加多一粒星。他也提到了NBA，希望我們能更多互動，NBA歷史上最出色的球隊，球員之間一般都會擊掌互相鼓勵。昨晚跟杜慈談完之後，我相信我們會盡一切努力贏得獎盃。」