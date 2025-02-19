杜慈年薪500萬鎊WFH捱批　跟初上任承諾不符仍獲英足總力撐︱足球

英格蘭國家隊新帥杜慈（Thomas Tuchel）甫上任不久，便因缺席多輪英超和本土盃賽，被揭長期回到德國「在家工作」，受到當地傳媒批評。英格蘭足總開腔力撐，指杜慈是獲准得彈性工作，並以女足主帥域雯為例，指對方也常常回荷蘭。

然而今年1月初上任時，明明是杜慈本人自稱「大部分時間都會在英格蘭」，如今承諾未兌現，有英媒批評：「英格蘭足總應為此感到尷尬」。



杜慈早前入場觀看曼城對皇馬的歐聯附加賽首回合賽事，還跟前皇馬主帥賓尼迪斯頻頻交流。（路透社）

杜慈頻缺席盃賽被揭「在家工作」

杜慈踏入2025年正式上任為英格蘭男子足球國家隊主帥，有別於前任領隊修夫基每周定必在英超賽場觀眾席亮相，杜慈被發現履新短短頭6個星期，已經連續3個比賽周沒有露面。

他在上任的首個星期出席4場比賽，可是之後的周中聯賽盃四強首回合兩場比賽，以至英格蘭足總盃第三圈整輪賽事也不見人。接下來他在1月14至22日期間又提高出席率，6日內看了7場比賽，當中包括阿仙奴對熱刺的北倫敦打吡，以及曼城對巴黎聖日耳門的歐聯賽事。近期他被發現到海外觀察英格蘭球員，例如2月2日入場看基爾獲加為新東家AC米蘭上陣的比賽。

杜慈領車路士贏得2021歐聯冠軍，與Sissi親吻慶祝，一年後二人離婚。（Getty Images）

2022年離婚後火速搭上新歡

對於杜慈頻頻缺席英倫賽場，英格蘭足總回應：「杜慈自1月上任後，在英格蘭和海外出席17場比賽觀察英格蘭球員，他是全職工作以評估下月公布的任內首個大軍名單」，足總發聲明力撐對方彈性和遙距工作，以平衡經常往返德國的家庭生活，同時強調杜慈在倫敦設有基地，並且非常活躍地視察球員。

英格蘭足總讓主帥work from home（在家工作，簡稱：WFH）並非史無前例，領軍贏得歐國盃的女足主帥域雯（Sarina Wiegman），也獲類似安排，讓她在荷蘭、英國兩邊走的同時兼顧家庭。不過杜慈的「家庭生活」或遠較域雯複雜——他2022年跟結婚13年的妻子Sissi離婚，並火速搭上新歡、較他年輕13歲的巴西女性Natalie Max，杜慈與前妻Sissi育有兩名女兒Emma和Kim，而新歡Natalie本身也已是兩個孩子的母親。

為英格蘭贏得女子歐國盃的域雯，年薪遠不及杜慈及修夫基。（Getty Images）

初上任時曾稱：「我大部分時間都會在英格蘭」

也不知是男、女有別，還是因為杜慈的500萬英鎊年薪，足足是域雯40萬英鎊年薪的12.5倍，評論幾乎一致批評杜慈，《每日郵報》的評論文章甚至認為，「英格蘭足總應為此感到尷尬」。尤其杜慈上任前已因混亂的私生活備受質疑，如今上任短短日子已發揭WFH，更令人懷疑他對英軍的投入程度。

回看杜慈初上任時，對重返英國顯得非常熱切，「我熱愛在英格蘭生活，期待再次在英格蘭居住」，又說：「我渴望接近英超，我渴望接近陣中主力球員。賽程會容許我跟德國的家人和孩子接近，不過我大部分時間都會在英格蘭。」他甚至聲言，「我為擁有德國護照感到抱歉，不過球迷可以感受我對英超和英格蘭的熱情，我是多麼熱愛在這裏生活和工作。」

杜慈甫上任已遇上公關危機。（Getty Images）

上任未夠兩個月，杜慈似乎已對英格蘭熱情退散？無論如何，大國主帥一切以成績行先，他任內首個考驗是3月份兩場世界盃外圍賽，英格蘭會在K組主場出戰，先是21日對阿爾巴尼亞，緊接在24日對拉脫維亞。外界早已對他的首份大軍名單拭目以待，現在更有密切注視杜慈的理由。

說到遙距或WFH教波，最著名的當然是一代名將奇連士文。「金色轟炸機」退役後與家人長居美國，他當年出任德國主帥時也是遙距教波。2023年出山任韓國主帥，再次用上同一招，遭韓國傳媒大肆批評，終在2024亞洲盃四強出局後，被韓國足總以「領導無方」（failure to demonstrate leadership）為由提早跟他解約。