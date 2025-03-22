空手道鄧宇軒膺全國冠軍添信心　冀明年亞運登頒獎台彌補遺憾

港協暨奧委會一連兩日在西沙GO PARK舉行活動，今日（22日）邀請逾30名香港運動員到場試玩，當中包括早前在空手道全國錦標賽連奪兩金的鄧宇軒。摘下成年賽首面金牌令這名22歲港將增添不少信心，將以明年名古屋亞運獎牌為下個目標。



港協暨奧委會一連兩日在西沙GO PARK舉行活動，超過30名運動員現身支持。（趙子晉攝）

港協暨奧委會在西沙GO PARK舉行「傳承活動 全城築夢」活動，邀請拳擊曹星如、單車李思穎、七人欖球房傑鋒及姚錦成、壁球何子樂、劍擊張小倫等超過30名香港運動員出席，眾人試玩不同攤位，氣氛熱鬧。

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港隊空手道代表鄧宇軒成為全國冠軍，他對未來生涯更有信心。（趙子晉攝）

港隊空手道代表鄧宇軒早前在山東舉行的全國錦標賽中，連奪男子個人形及隊際形兩金，這是他首個成年組錦標，他坦言兩面金牌別具意義：「今次的全國賽金牌是我升上成年組一年多以來的首面金牌，是個人實力的證明。這段時間我和隊友都付出不少努力，兼顧學業和練習，這面金牌證明付出沒有白費，對自己、團隊都有所交代，很開心沒有辜負大家的期望。」鄧宇軒目前就讀中大體育運動科學系三年級。

榮升全國冠軍後，鄧宇軒對自己更有信心，向更高的目標邁進，「這兩面金牌是強心針，我清楚知道自己的水平，每次訓練都用盡100%的努力，相信自己可以走得更遠」。

全國空手道錦標賽｜鄧宇軒個人及隊際形奪兩金 港隊晉金牌榜三甲

港隊空手道代表鄧宇軒早前在全國賽連贏兩金。（香港兒童空手道學院提供）

鄧宇軒曾是男子個人形U21組別世界第一，如今再添全國冠軍銜頭，他坦言空手道生涯並非外界想像般一帆風順，尤其失落2023年杭州亞運隊際形獎牌後，心情一度跌至谷底，猶幸他經過短短一周即在世界搏擊運動會反彈奪金，「外界只看到我們獲獎的一面，但事實上落敗是無可避免，而每次落敗都令我變得更強大」。

鄧宇軒以明年的名古屋亞運獎牌為目標，希望填補杭州的遺憾。港隊近期增添一名土耳其籍教練，鄧坦言雙方需要時間互相了解。鄧宇軒近期將出戰東亞錦標賽及亞錦賽，希望在各項比賽繼續有好成績。

（趙子晉攝）

拳擊運動員曹星如（Rex）是到場的運動員之一，Rex早前出席公開活動時，表示想重返擂台，縱然未知未有什麼比賽，他依然積極投入訓練，希望在餘下的拳擊生涯做到最好：「自己一直想打比賽，所以近期已重投訓練，如今先好好裝備自己，始終年齡漸長，拳擊生涯剩餘不多，希望在身體許可下盡力而為。」