黃澤林戰邁阿密大師賽正賽　今晚深夜鬥德國球手　Now TV現場直播

撰文：普利森
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繼上年的邁阿密大師賽後，香港網球代表黃澤林（Coleman）再度取得正賽資格，今年透過外卡參賽，角逐這項ATP 1000分級別的賽事。黃澤林將與德國球手艾米亞（Daniel Altmaier）碰頭爭入次圈，Now TV 630台將在今晚免費直播。

世界排名182位的香港球手黃澤林，獲得ATP邁阿密大師賽的外卡，連續兩年參與這項ATP 1000分級別的賽事。Coleman在今晚（20日）深夜與德國球手艾米亞碰頭，過往雙方未曾對壘，而這名德國球手的排名比Coleman高100位，若晉級將挑戰美國球手舒爾頓（Ben Shelton）。

邁阿密大師賽首圈

黃澤林 對 艾米亞（德國）
今晚深夜12:30　Now TV 630台現場直播

黃澤林再度出戰邁阿密大師賽。（資料圖片／蘇煒然攝）
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