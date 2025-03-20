黃澤林戰邁阿密大師賽正賽 今晚深夜鬥德國球手 Now TV現場直播
撰文：普利森
出版：更新：
繼上年的邁阿密大師賽後，香港網球代表黃澤林（Coleman）再度取得正賽資格，今年透過外卡參賽，角逐這項ATP 1000分級別的賽事。黃澤林將與德國球手艾米亞（Daniel Altmaier）碰頭爭入次圈，Now TV 630台將在今晚免費直播。
世界排名182位的香港球手黃澤林，獲得ATP邁阿密大師賽的外卡，連續兩年參與這項ATP 1000分級別的賽事。Coleman在今晚（20日）深夜與德國球手艾米亞碰頭，過往雙方未曾對壘，而這名德國球手的排名比Coleman高100位，若晉級將挑戰美國球手舒爾頓（Ben Shelton）。
邁阿密大師賽首圈
黃澤林 對 艾米亞（德國）
今晚深夜12:30 Now TV 630台現場直播
DECATHLON將軍澳巨舖縮減規模 由一層變半層 「正常業務調整」田徑｜田總選出年度最佳運動員 張紹衡、呂麗瑤分奪星中之星七欖｜港隊鬥中國日本爭衛冕銀劍賽 華將冀啟德主場再挫勁敵港女七欖備戰下周Melrose銀劍賽 港隊將帥期待感受啟德5萬人威力七人欖球｜社區七人欖球計劃展開 基層家庭親訪啟德體驗欖球賽空手道｜劉慕裳超聯杭州站奪金後感言：要向自己致意空手道｜劉慕裳勇挫日本好手尾野真步 超聯杭州站奪金校際帆船節中途島上演 哈羅國際學校大熱封王學界籃球精英賽｜季軍戰大鐘故障 梁民熊：為何要為球場問題埋單學界籃球精英賽｜拔萃陳偉邦苦盡甘來奪冠 公開反擊「買人論」