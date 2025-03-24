女足｜公民青訓李巧怡加盟陝西志丹　成香港首位效力中國女超球員

本地足球隊民和公民女子足球隊宣布，曾為球隊效力的青訓產品李巧怡正式加盟中國女子超級聯賽球會陝西志丹，成為歷史上首位為中國女超球隊效力的香港球員。她較早前三輪聯賽均入選大軍名單。



李巧怡加盟女超球隊陝西志丹。（民和公民女子隊）

現年18歲的李巧怡，在10歲的時候加入公民，曾協助球隊於青年聯賽及足總盃賽事奪冠。上年10月起跟隨陝西志丹訓練，她實力獲球隊肯定，雙方簽約一年。內地媒體陝西足球紀錄者表示，新球季她將身披32號球衣出戰。

日前運動品牌銳克公布陝西志丹新球衣時，李巧怡亦為其中一員。（微博圖片）

李巧怡表示：「這次是我人生中首次轉會，跳出舒適圈很多事都要慢慢適應，期待可以在這個高水平的環境下學有所成。這次外流是一次大挑戰，希望可以爭取到教練信任，在球會有更多上場機會及好表現。」她又感謝栽培自己的公民及一眾教練：「希望可以借今次外流去令更多人關注香港女足。」

李巧怡（左）表示，希望可以借今次外流令更多人關注香港女足。（微博圖片）

公民近年積極推動本地女足球員到出外發展，曾為公民中鋒的朱寶恩去年1月加盟中甲球隊佛山皓搏，為首位取得內地職業合約的本地女足球員。