F1上海站｜法拉利再自爆　兩車手咸美頓陸克萊同被DQ　F1史上首次

一級方程式賽車（F1）新賽季第二站上海站完結，法拉利今站表現再次令人失望，賽後F1賽會更宣布躍馬兩車手咸美頓（Lewis Hamilton）、陸克萊（Charles Leclerc），以及Alpine的加斯利（Pierre Gasly）被因車輛問題取消資格。



今次是F1 自1950年成立以來，首次出現同一車隊兩車手齊被DQ。咸美頓被DQ原因為戰車底板過度磨損，陸克萊則為車輛重量過輕。兩人所屬的法拉利車隊因此失去18分。法拉利事後發表聲明道歉，表示無意從中獲得優勢，會汲取今次事件教訓，確保以後不再犯同樣錯誤。



咸美頓出戰上海站後，成績被取消。（Getty Images）

法拉利今季有七屆世界冠軍咸美頓加盟，但車隊開季兩站表現均令人失望，他與陸克萊在上海站分別列第6及第5位，賽後更被大會DQ。

初段兩部法拉利戰車便因相撞而受損，陸克萊因此更換車輛前翼及排出燃油，國際汽聯（FIA）賽後檢查指他的戰車重量為799公斤，低於賽事最低要求的800公斤。

法拉利因兩部戰車違反技術條例而雙雙被取消成績。（Getty Images）

咸美頓的44號賽車則是因為底部木板磨損至低於規定厚度0.5毫米，兩人分別違反技術條例第4.1條及第3.5.9(e)，因此雙雙被取消資格，F1官網指法拉利車隊承認錯誤，也明白沒有任何減輕處罰的可能性。

兩人本來以第5及第6名完成正賽，可為車隊帶來18分，不過今次被DQ後積分盡失，不過咸美頓在衝刺賽獲得的8分不受影響。法拉利暫時得17分，在車隊積分榜落後榜首的麥拿侖61分。

法拉利車手陸克萊。（Getty Images）

法拉利之後發表聲明道歉，承認對車輛零件的損耗估計出現偏差而導致今次事件：「我們無意獲得任何優勢，我們會從今天發生的事情中汲取教訓，並確保以後不會再犯同樣錯誤。顯然無論對我們還是一直支持我們的車迷來說，以這樣的方式結束中國站，都不是我們所希望。」

F1車隊積分榜。（F1 X）

陸克萊與咸美頓被DQ後，阿士頓馬田的史杜爾（Lance Stroll）及威廉士的辛斯（Carlos Sainz Jr.）因此升上第9及10，分別獲2分及1分。

F1上海站正賽賽果（只列前10名）：

1. 皮亞斯特利／麥拿侖

2. 諾里斯／麥拿侖

3. 羅素／平治

4. 韋斯達賓／紅牛

5. 奧干／哈斯

6. 安東尼利／平治

7. 艾邦／威廉士

8. 比爾文／哈斯

9. 史杜爾／阿士頓馬田

10. 辛斯／威廉士

