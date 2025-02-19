「車神」舒密加被勒索案　洩密前保安僅判緩刑　尚有硬碟未尋回

「車神」米高舒密加（Michael Schumacher）因私人資料被前保安偷竊，家人在去年遭勒索1500萬歐元。涉事三人上周在德國西部城市烏帕塔爾地區法院被定罪，判刑最重一人入獄3年，涉事的前保安Markus Fritsche則被判緩刑2年。

舒密加妻子Corinna認為判罰過輕，代表律師亦表示將就案件上訴。



舒密加自2013年12月滑雪期間意外受傷後，身體狀況至今仍被高度保密。（路透社）

傳奇F1車手舒密加在2013年12月因滑雪意外重傷後，至今未曾公開露面，家人一直嚴格保護他私隱，身體情況、照片等至今未對外公開，他的近況也不時受到外界關注。

2024年6月，德國警方以涉嫌敲詐勒索罪名拘捕三人，包括一對與舒密加沒有關係的父子Yilmaz Tozturkan與兒子Daniel Lins，以及曾在舒密加家中任職保安的Markus Fritsche。Markus Fritsche被指偷取舒密加的2隻私人硬碟及4隻USB，以5位數歐元出售予另外兩名被告。

「車神」的個人資料成為被勒索內容。（Getty Images）

53歲的Yilmaz Tozturkan被指是今次事件主謀，他與兒子向舒密加家人勒索1500萬歐元，否則便會將該傳奇車手的900張個人照片、600條影片以及機密醫療紀錄上載到「暗網」。Yilmaz Tozturkan也因此為三人中判刑最重，他在上周三（13日）被罰有期徒刑3年，30歲的Daniel Lins則被判處6個月緩刑。

至於前保安Markus Fritsche在今次勒索案中犯下「協助與教唆」，檢察官最初對他求刑是最高判罰的4年監禁，法院終判處緩刑2年。

曾在舒密加家中任職保安的Markus Fritsche。（Facebook）

車神妻子發聲明表不滿

舒密加妻子Corinna周一（17日）發表聲明，認為對Markus Fritsche判罰過輕：「我認為他就是今次事件背後主謀。最令我震驚的是他這種嚴重違反信任的行為，他應因此受到懲罰，以避免出現潛在的模仿者。」

「車神」家族代表律師Thilo Damm表示會盡可能通過法律途徑上訴，他提到還有未尋獲的電腦硬碟，但不知道在什麼地方：「（相關內容）可能會通過另一途徑流出。」