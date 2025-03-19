F1車手2025年薪排行榜出爐　諾里斯不及韋斯達賓三分一有原因

一級方程式賽事（F1）剛展開新賽季，各大媒體相繼披露車手2025年薪數字，連續取得4屆世界冠軍的韋斯達賓（Max Verstappen）是目前F1最高薪車手，可是被指今年大有機會問鼎冠軍並在今季首站澳洲封王的英國車手諾里斯（Lando Norris），人工竟不到「韋少」的三分之一。



韋斯達賓繼續霸佔年薪排行榜首位。（Getty Images）

韋斯達賓咸美頓高佔車手收入榜頭兩名

韋斯達賓及七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton），是目前F1最具名氣車手。RacingNews36早前報道今年F1 20位車手年薪，兩人分別以6500萬美元及6000萬美元名列前茅。

咸美頓過去兩年都在年薪排行榜位居次席，與韋斯達賓的差距約為2000萬美元左右。今年咸美頓轉會法拉利萬眾矚目，年屆40的他簽下新約後跟「韋少」年薪差距已縮窄到500萬美元。

咸美頓加盟法拉利後薪酬增加不少。（路透社）

今季冠軍熱門諾里斯年薪只排第六有原因

這兩位巨星級車手之後年薪數字出現斷層，排第3的是法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc），年薪為3400萬美元，遠遠落後隊友咸美頓。

25歲的諾里斯今季首站在澳洲墨爾本以0.895秒擊敗韋斯達賓奪冠，被認為今年大有機會問鼎冠軍，不過他的年薪也只得「韋少」不足三分一，僅以2000萬美元，在榜上排名第6。諾里斯的「底薪」雖然不高，但勝在獎金方面相當豐厚，以上季為例他的基本人工為1200萬美元，他上季贏得4個分站，獎金部分收入達到2300萬美元，因此上季總收入其實達到3500萬美元。

「韋少」的紅牛今季新隊友羅臣（Liam Lawson），年薪更只有100萬美元。由此可見，車隊給予年輕車手的人工合約，跟「韋少」、咸美頓兩大巨星的結構分別相當大，巨星車手固定底薪較高、按表現計算的浮動獎金比例相對地低，年輕車手在兩者比例則剛好相反。如此一來，諾里斯若今季戰績如預期中彪炳，人工可望追上甚至超越「韋少」和咸美頓兩大巨星。

諾里斯年薪只得韋斯達賓的3分1。（路透社）

F1車手2025年薪排行榜

1) 韋斯達賓（Max Verstappen），紅牛，6500萬美元

2) 咸美頓（Lewis Hamilton），法拉利，6000萬美元

3) 陸克萊（Charles Leclerc），法拉利，3400萬美元

4) 皮亞斯特利（Oscar Piastri），麥拿侖，2600萬美元*

5) 艾朗素（Fernando Alonso），阿士頓馬田，2000萬美元

5) 諾里斯（Lando Norris），麥拿侖，2000萬美元

7) 佐治羅素（George Russell），平治，1500萬美元

8) 辛斯（Carlos Sainz Jr.），威廉士，1000萬美元

8) 加斯利（Pierre Gasly），艾法托利，1000萬美元

10) 艾邦（Alexander Albon），威廉士，800萬美元

11) 侯根保（Nico Hulkenberg），沙巴，700萬美元

11) 奧干（Esteban Ocon），哈斯，700萬美元

13) 史杜爾（Lance Stroll），阿士頓馬田，300萬美元

14) 波杜尼圖（Gabriel Bortoleto），沙巴，200萬美元

14) 角田裕毅，RB，200萬美元

14) 安東利尼（Andrea Kimi Antonelli），平治，200萬美元

17) 奧利華貝文（Oliver Bearman），哈斯，100萬美元

17) 羅臣（Liam Lawson），紅牛，100萬美元

19) 杜漢（Jack Doohan），艾法托利，50至100萬美元

19) 赫查（Isack Hadjar），RB，50至100萬美元



*近日簽下新合約

