F1上海站賽果︱諾里斯遇終極噩夢無阻麥拿侖包Q　法拉利繼續內耗

一級方程式賽車（F1）新賽季第二站在中國上海上演，麥拿侖車隊延續強勢，今站由澳洲車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）封王，與上站冠軍諾里斯包辦冠亞。



平治車手羅素力壓應屆冠軍韋斯達賓守住第三位，法拉利的演出再次令人失望，陸克萊、咸美頓僅分別列第5、6位。



麥拿侖澳洲車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）上海站封王。（路透社）

麥拿侖戰車強勢持續 皮亞斯特利一洗上站頹風

排頭位出賽的皮亞斯特利，一洗在澳洲站主場出戰僅獲第9名的頹風，今站基本上無風無浪封王，贏得生涯第3個分站冠軍，這位23歲車手在車隊無線電讚揚團隊，「大家做得超級好。這台車真是非常非常可愛。」他為自己在整個周末表現感到自豪。

諾里斯今站受剎車問題影響，以9.748秒落後麥拿侖隊友皮亞斯特利以第二名衝線。賽後他形容為「最可怕的噩夢」，「如果我會發噩夢，那就是當剎車掣失靈，然後我在最後數個圈失去2、3、4秒。我有點害怕，幸好我們最後存活過來到達終點。」

麥拿侖車手諾里斯上海站賽後猶有餘悸。（路透社）

諾里斯「最可怕噩夢」成真 慶幸成功捱到終點

被視為今季冠軍大熱的諾里斯，新賽季頭兩站一冠一亞，目前以44分列車手榜首，韋斯達賓以36分緊隨，羅素35分第三，皮亞斯特利勝出今站後追至以34分排第四。麥拿侖在車隊榜以78分領放，較次席的平治多25分，紅牛與法拉利以36分和35分排第三、四。

F1四屆冠軍韋斯達賓今站第四位出賽，起步時被兩架法拉利超越，一度跌至第六。可是兩部法拉利內鬥下碰撞，陸克萊戰車前翼受損，感慨「被某人撞到」的咸美頓在第21圈聽從車隊指示為隊友讓路，他在第38圈再次入維修站換輪胎，在其他車手選擇捱到尾之下，咸美頓因差距太大無法追上「韋少」，僅獲第六名。

法拉利再次戰略失利

七屆冠軍咸美頓今季加盟法拉利，首站在澳洲只得第十，上海站就算先在周五衝刺賽封王 增添8分進帳，正賽只獲第六名，還是叫車迷失望。他暫時僅以17分在車手榜排第七，較隊友陸克萊和平治18歲意大利車手安東尼利（Kimi Antonelli）還要少一分。

他的隊友陸克萊，則在終點前3圈被韋斯達賓超越，以第五位完成。

F1上海站︱麥拿侖車手皮亞斯特利、諾里斯包辦冠亞，羅素獲季軍。（路透社）

F1上海站正賽賽果（只列前10名）：

1. 皮亞斯特利／麥拿侖

2. 諾里斯／麥拿侖

3. 羅素／平治

4. 韋斯達賓／紅牛

5. 陸克萊／法拉利

6. 咸美頓／法拉利

7. 奧干／哈斯

8. 安東尼利／平治

9. 艾邦／威廉士

10. 比爾文／哈斯

