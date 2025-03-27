德甲｜拜仁慕尼黑連損兩後防大將 「黑仔王」卡尼冠軍夢再現暗湧
撰文：陳旭暉
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哈利卡尼（Harry Kane）2023年夏天轉會德甲班霸拜仁慕尼黑，爭取個人生涯首項足球錦標，不料命運弄人，慣常十拿九穩的德甲冠軍，被沙比阿朗素領軍的利華古遜奪去，德國盃同樣由利華古遜勝出，歐聯力戰至四強被皇馬淘汰，卡尼表現神勇，首個球季卻依然「食白果」。
去到今季拜仁在卡尼領軍下一洗頹風，在聯賽形勢大好，今月初曾拋離次席的利華古遜11分，但近日連續傳出不利消息，爭冠現變數，卡尼這位「黑仔王」能否用實力改寫厄運？
拜仁慕尼黑宣布，左閘艾方素戴維斯（Alphonso Davies）在日前代表加拿大以2：1擊敗美國一戰中受傷，賽後被診斷出右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，將接受手術治療並缺陣數月；中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）則因左膝關節鬆動，預計休戰數周。
兩人都是拜仁絕對主力，今季正選出戰大部分球會賽事，艾方素戴維斯經理人Nedal Huoseh對事件感到失望，認為戴維斯上一輪對完墨西哥後身體未完全恢復，理應不會正選出戰對美國的比賽，懷疑他受到國家隊主帥馬殊（Jesse Marsch）壓力。
拜仁在德甲榜首優勢，因連續兩場失分，已由11分縮減到只得6分，4月初還要應付對國際米蘭的歐聯8強賽事，正值今季爭冠關鍵時刻。
如今後防連折兩員大將，勢影響球隊戰力，拜仁連看似快將到手的德甲錦標也不知能否捱過來，哈利卡尼能否用實力幫自己打破宿命，終一嘗冠軍滋味？
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