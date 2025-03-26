阿歷山大阿諾特如投皇馬無法再穿66號球衣　利物浦經典號碼藏深意

利物浦副隊長阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）轉投西班牙班霸皇家馬德里似已勢在必行，可是他若落實加盟銀河艦隊，將受西甲聯賽一項限制，無法繼續穿上在紅軍打響名堂的66號球衣。



不過如果知道這個號碼背後意義，可以預見他應該不會太過在意，因為它唯獨在利物浦戰衣上才會有意思。



阿歷山大阿諾特在利物浦一直身穿66號球衣。（Getty Images）

阿歷山大阿諾特如投皇馬不能再穿66號球衣

6歲已加盟紅軍的阿歷山大阿諾特，2016年獲前任主帥高普提拔上一隊，未幾已上位成為利物浦正選右閘，也是高普麾下贏得歐聯和英超的核心成員。他由出道以來，在紅軍一直身穿66號球衣，多年來未曾改變。

然而西班牙甲組足球聯賽（西甲）規定，各球會每季只可註冊25個球員，球員亦只能從1至25號之間選擇球衣號碼，因此阿歷山大阿諾特如轉投皇馬，將無法繼續穿上66號這個已成為他標記的經典號碼。目前皇馬陣中僅餘12、24和25號未被使用，西甲球會慣常刻意空出12號，象徵球迷為球隊「第12人」，因此實際上只有24、25兩個號碼空懸待用。當然到夏季時總會有球員轉會和轉號碼，屆時或騰出更多號碼供新加盟球員選擇。

相關條例對預備組球員並不適用，西甲規定球隊青年軍球員只可穿上26至50號球衣，因此皇馬青年軍出身的22歲守將魯爾艾辛些奧（Raul Asencio）今季能穿上35號球衣。

阿歷山大阿諾特助攻力當今球壇數一數二。（Getty Images）

利物浦經典「大冧把」號碼藏深意

不少青訓出身的球員，升上一隊後都會放棄青年軍年代原有的「大冧把」，但阿歷山大阿諾特出道多年來在紅軍一直續用青訓時選擇的66號，不改用其他號碼。利物浦裝備管理經理（Kit Manager）Lee Radcliffe數年前曾在球會官方網站解說：「任何年青球員加入利物浦青訓，我們都會盡量給他們大號碼，不希望他們得到一個較小的球衣號碼就覺得自己可以一步登天。」

Radcliffe表示讓學員得到較大的數字，會使他們明白自己只是「初來報到」，通往一隊的道路仍十分漫長：「阿歷山大阿諾特能待在一隊就已經很高興，明顯不知道其實自己球技有多好，他從未作出任何要求。」Radcliffe續道：「他就是這樣的隨遇而安，心想『這數字就好了，我會繼續用這號碼』，未必會知道這66號已於球壇成為了一個標誌了。」