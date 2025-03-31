德甲｜拜仁一周內連折三員後防大將　伊藤洋輝骨折復發將長期缺陣

哈利卡尼（Harry Kane）的「無冠魔咒」似乎還在發功，拜仁慕尼黑繼日前連折兩員後防大將外，中堅伊藤洋輝剛復出不久又告骨折復發，預計將長期缺陣。



伊藤洋輝今季因傷長期缺陣，不料復出未有多久又再復發。（Getty Images）

拜仁周六（29日）以3：2小勝聖保利，在榜首繼續領先次席的利華古遜6分，但翌日宣布伊藤洋輝右腳蹠骨（連接腳踝與腳趾之間的骨頭，約在前腳掌位置）骨折傷勢復發。

伊藤洋輝去年夏天加盟拜仁，是球隊正選中堅，但今季開季前便因右腳蹠骨骨折而長期缺陣，到2月中才復出，控制出場時間下僅出戰6場聯賽，不想再次受傷，球會聲明指他將很長一段時間無法上場。

去年加盟拜仁後，伊藤洋輝即成為球隊主力中堅。（Getty Images）

今仗31歲的哈利卡尼先拔頭籌，轉戰德甲後已攻破過所有面對的德國球隊大門（19隊）。由於他生涯從未贏過主要錦標，常被取笑身帶「無冠魔咒」，卡尼在2023年夏天轉投拜仁，但本應十拿九穩的德甲冠軍，卻被沙比阿朗素領軍的利華古遜奪去。德國盃同樣由利華古遜勝出，歐聯又力戰至四強被皇馬淘汰，卡尼表現神勇，首個球季卻依然「食白果」。

今季拜仁一直高踞聯賽榜首，上月中他們在21輪過後繼續拋離次名的8分優勢，當時德國著名足球專頁iMiaSanMia表示，自德甲在1995實施三分制（即勝出球隊獲3分、打和1分、落敗0分）以來，未曾有榜首球隊在此情況下最終失冠。

哈利卡尼仍在追逐生涯首項主要錦標。（路透社）

然而拜仁近期連續失分，被利華古遜追至6分差距，早前左閘艾方素戴維斯（Alphonso Davies）因右膝前十字韌帶斷裂宣告收咧之餘，中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）也因為左膝關節鬆動，預計休戰數周，連失兩員防守大將已為爭冠響起警號，今次伊藤洋輝復出又要長唞，對拜仁後防再次造成打擊。

此外，德國《圖片報》指35歲的湯馬士梅拿（Thomas Muller）雖然有意再為拜仁效力一年，但不獲球會續約，將會在今季結束後離開這支效力17年的球隊，未知會否影響球隊士氣。

著名數據機構Opta認為拜仁今季奪德甲冠軍機率還有95.34%，哈利卡尼若想打破魔咒，便要好好把握今季大好形勢。