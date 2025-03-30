港超聯︱理文3：7慘敗大埔　教練指有人懶散洩氣：不能再跌下去

港超聯班霸理文衛冕路再遇挫折，主場3：7慘敗予爭標對手大埔，主教練認為有球員懶散、洩氣，更引述班主指「不能讓球隊繼續跌下去」。



衛冕的理文上仗擊敗傑志後保持爭標機會，而大埔雖然暫排聯賽第二，但榜首東方昨日被港會逼和失分，假如大埔今日贏波，即可反壓對方重登榜首。

然而在盧卡斯跟李家豪受傷下，大埔只能以馬卡雷拿、奇雲巴迪、伊高沙托尼三翼鋒組進攻線，鍾偉強則客串右閘；理文派保連奴而非安尼亞任中鋒，在立花稜也停賽、杜度剛傷癒下，由余煒廉踢左閘，泰法蘇尼與李毅凱任中堅。

伊高沙托尼世界波先開紀錄。（袁志浩攝）

大埔早段攻勢已甚猛烈，數分鐘內中鋒馬卡雷拿先後接應左右兩路傳送，禁區內控定轉身起腳，只不過都未命中目標。直至18分鐘，伊高沙托尼左路內切用右腳於崎角位射內彎世界波直飛死角，為大埔領先1：0。

僅8分鐘後，胡晉銘禁區內侵犯馬卡雷拿被罰十二碼，伊高操刀得手，個人梅開二度。完半場前陳嘉豪雖兩次救走陳肇鈞跟奇雲巴迪的埋門，但補時5分鐘，伊高放直線「劏穿」理文防線，奇雲巴迪左腳勁射，出迎封位的陳嘉豪將皮球擋高，但皮球照彈入網，大埔半場拋離理文3：0。

安尼亞一度為理文追近。（袁志浩攝）

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理文下半場調入安尼亞、顏樂楓與金旻奎，60分鐘先由安尼亞單刀追近，但馬卡雷拿憑一次反擊，67分鐘快放射成4：1，僅兩分鐘後，陳肇鈞禁區內再冷靜燙射，改寫比分成5：1。

雖然艾華頓73分鐘建功，但大埔兩分鐘後由帕特華維迪禁區頂第一時間抽入世界波「回敬」，77分鐘再有馬卡雷拿「戴帽」。即使安尼亞尾段再入一球，理文仍慘敗3：7，賽後排聯賽第三，少打一場但落後榜首大埔6分。

陳嘉豪賽後眼泛淚光。（袁志浩攝）

理文慘敗後球員隨即落寞地步入更衣室，守門員陳嘉豪則坐在後備席，眼泛淚光，一度用手抹面。主教練朱兆基與班主李文恩於場邊交談甚久，朱兆基坦言對比賽「失望」、「很不開心」，指明白賽果是很難控制的事，但認為球員無可能因此洩氣，「教練要換的也換了，但球員也要把東西展示給大家看，我不是怪責球員輸波，美斯也會輸，是輸也不能放棄，要爭取入球，而不是站在後方期望輸少三球。」

朱兆基稱球隊上仗擊敗傑志，加上東方今輪失分，一度令爭冠重燃希望，但球員今日表現卻令人難以接受，尤其是上半場踢得懶散。他一邊苦笑，一邊引述李文恩稱，「他說不能再讓球隊跌下去，成績未必最重要，但我們已着手下季組軍，會看看哪些球員肯為球會而戰。」

理文班主李文恩（左）與主帥朱兆基（右）賽後交談甚久。（袁志浩攝）

然而朱兆基強調，球會今季轉變多，理解球員或對球會方針感混淆，「這方面並非球員責任，要求他們做不同的事是很難，但球員很簡單——落場就要有表現，這不用談到技術層面，大家也看得出。」他認為聯賽尚餘六輪，任何事都有可能，但球隊不能寄望別人失分，「自己贏波才會有競爭力。」