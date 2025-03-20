網球｜英國甜心第8次與教練分道揚鑣　雙方合作僅14日告終

英國「網球甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）早前再受跟蹤狂滋擾，雖表示已拋開陰影重新出發，惟今月初出戰印第安泉大師賽時，首圈便直落兩盤告負出局。



她周四（20日）在邁亞密大師賽首輪以2：0輕鬆晉級，然而傳媒發現拉度簡奴的新教練Vladimir Platenik不在場邊。拉度簡奴團隊之後發表聲明，承認雙方已分道揚鑣，二人合作僅短短14日，成為她歷來「最短命教練」。



拉度簡奴再次更換教練。（Getty Images）

與第8任教練分道揚鑣

22歲的拉度簡奴2021奪美網冠軍，加上外貌甜美，很快成為英國甚至是網球界寵兒。不過她2018年成為職業球手至今，已多次更換教練，今次Vladimir Platenik是她生涯第8位教練。

賽後拉度簡奴團隊發表聲明：「拉度簡奴與Vladimir Platenik已分道揚鑣，拉度簡奴非常尊重對方及已開始的工作，但今次合作未能向着正確方向前進。她今天在邁亞密大師賽首戰表現不錯，且正專注於此，之後會繼續尋找合適的教練。」

英國天空體育表示，今月初的印第安泉大師賽前，拉度簡奴聘請斯洛伐克籍的Vladimir Platenik擔任為期14天的臨時教練，然而她首輪便0：2不敵日本球手內島萌夏出局，意味雙方合作就此結束。

今月初的印第安泉大師賽，Vladimir Platenik便坐在場邊。（Getty Images）

被炒教練曾形容為「教練自殺」

49歲的Vladimir Platenik曾與多位女子網球手合作，包括擊敗過拉度簡奴的孫璐璐、古達美杜娃（Veronika Kudermetova）。他今月初接受斯洛伐克媒體《Dennik N》訪問時，表示過去曾兩度拒絕拉度簡奴的邀請，並形容這份工作是「教練自殺（coaching suicide）」。

他解釋拉度簡奴曾在獲得巨大成就後邀請自己，暗示不適合就此合作：「她贏得2021年美網冠軍後接觸我，所以我說接受這份工作的話是『教練自殺』。但現在情況完全不同，她已經歷過地獄般的折磨和低谷。」

2021年美網奪冠之後，拉度簡奴未再奪得任何賽事冠軍，在其餘三大滿貫表現乏善可陳，多為首兩輪便遭淘汰。球場之外，她屢遭跟蹤狂騷擾，上月出戰杜拜網球錦標賽時，她在比賽中突然失控爆喊。

拉度簡奴曾兩次邀請Vladimir Platenik擔任教練。（Getty Images）

曾否認有意頻換教練

英國《每日郵報》曾在去年12月就經常更換教練而詢問過拉度簡奴，她在2021年4月至2022年11月期間換過5次教練。當時她回應：「頻繁地更換教練從來都不是我的理念。」拉度簡奴續稱自己無論在網球場內外都非常忠誠，不幸是事情並非她能預測或控制。

天空體育指拉度簡奴未確定下位長期合作教練人選，今場取勝後她表示感到自豪：「對手比我更年輕，狀態也更好。這場比賽對我來說不容易應付，但我覺得我真的表現得很好。」