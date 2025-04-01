馬勒當拿驗屍報告首曝光　心臟較正常漲大兩倍　死前12小時極痛苦

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）在2020年11月25日因急性肺水腫去世，終年60歲。他的死因有可疑，醫生、護士等8名醫療團隊人員被控誤殺，案件近日開審並首度公開驗屍報告。



控方律師布蘭多（Fernando Burlando）直指馬勒當拿之死並非醫療事故，而是謀殺，形容阿根廷球王死前「被當作畜牲般對待」（Maradona was murdered and treated like an animal）。



阿根廷球王馬勒當拿被指因醫療團隊疏忽而失救死亡。（Getty Images）

臨終前12小時極度痛苦

馬勒當拿案開審，驗屍報告日前首次公開，死因為「急性肺水腫及心臟衰竭」。負責驗屍的兩名驗屍官表示，由於腹部和肺部積液，馬勒當拿臨終前度過極度痛苦的12小時。

法醫專家Carlos Mauricio Cassinelli在庭上作供，指馬勒當拿死亡時心臟重量為正常人兩倍，各個器官內共積聚4.5公升水份，認為他不應在家接受治療，而且馬勒當拿體內發現的水「並非數天便能積聚，而是不斷進展」。Carlos Mauricio Cassinelli表示無法指定具體時間，但過程至少10天。

阿根廷球王馬勒當拿。（Getty Images）

兩女兒代表律師控訴醫療團隊謀殺

布蘭多作為馬勒當拿兩位女兒Dalma及Giannina的代表律師，曾在阿根廷電視節目《Mirtha之夜》宣稱球王毫無疑問被謀殺：「現在我們正努力通過司法途徑證明這一點。」

他堅稱馬勒當拿之死並非醫療疏忽：「在法庭上能聽到這樣的對話，『El Gordo（西班牙文中有胖子意思）正在離開，El Gordo正在死去』。」布蘭多形容馬勒當拿被當作畜牲般對待，直指馬勒當拿的姊妹及代表律師Matias Morla為球王去世的最大利益者。馬勒當拿生前的貼身保鑣日前便因疑似作假證供被捕，令案件疑點重重。

律師布蘭多（圖）形容馬勒當拿死前被當作畜牲般對待。（Getty Images）

目前被控的8人醫療團隊若誤殺罪名成立，最高判罰為監禁25年。今次案件將傳召超過100名證人，預計審訊持續到今年7月。