馬勒當拿驗屍報告首曝光　心臟較正常漲大兩倍　死前12小時極痛苦

阿根廷球王馬勒當拿(Diego Maradona)在2020年11月25日因急性肺水腫去世,終年60歲。他的死因有可疑,醫生、護士等8名醫療團隊人員被控誤殺,案件近日開審並首度公開驗屍報告。



控方律師布蘭多(Fernando Burlando)直指馬勒當拿之死並非醫療事故,而是謀殺,形容阿根廷球王死前「被當作畜牲般對待」(Maradona was murdered and treated like an animal)。



阿根廷球王馬勒當拿被指因醫療團隊疏忽而失救死亡。(Getty Images)

臨終前12小時極度痛苦

馬勒當拿案開審,驗屍報告日前首次公開,死因為「急性肺水腫及心臟衰竭」。負責驗屍的兩名驗屍官表示,由於腹部和肺部積液,馬勒當拿臨終前度過極度痛苦的12小時。

法醫專家Carlos Mauricio Cassinelli在庭上作供,指馬勒當拿死亡時心臟重量為正常人兩倍,各個器官內共積聚4.5公升水份,認為他不應在家接受治療,而且馬勒當拿體內發現的水「並非數天便能積聚,而是不斷進展」。Carlos Mauricio Cassinelli表示無法指定具體時間,但過程至少10天。

阿根廷球王馬勒當拿。(Getty Images)

兩女兒代表律師控訴醫療團隊謀殺

布蘭多作為馬勒當拿兩位女兒Dalma及Giannina的代表律師,曾在阿根廷電視節目《Mirtha之夜》宣稱球王毫無疑問被謀殺:「現在我們正努力通過司法途徑證明這一點。」

他堅稱馬勒當拿之死並非醫療疏忽:「在法庭上能聽到這樣的對話,『El Gordo(西班牙文中有胖子意思)正在離開,El Gordo正在死去』。」布蘭多形容馬勒當拿被當作畜牲般對待,直指馬勒當拿的姊妹及代表律師Matias Morla為球王去世的最大利益者。馬勒當拿生前的貼身保鑣日前便因疑似作假證供被捕,令案件疑點重重。

律師布蘭多(圖)形容馬勒當拿死前被當作畜牲般對待。(Getty Images)

目前被控的8人醫療團隊若誤殺罪名成立,最高判罰為監禁25年。今次案件將傳召超過100名證人,預計審訊持續到今年7月。