德國盃｜「丙組仔」爆冷擊敗利華古遜　連挫4支德甲球隊勇闖決賽

足球國內盃賽不時會成為弱隊爆冷溫床，德國丙組球會比勒費爾德（Arminia Bielefeld）在德國盃4強以2：1擊敗衛冕的利華古遜，隊史首次闖入決賽。

今次晉級決賽，其實比勒費爾德已連續擊敗4支德甲球隊，連德國名宿舒韋恩史迪加（Bastian Schweinsteiger）在評述賽事時，也認為他們能跟利華古遜平分秋色。



「丙組仔」比勒費爾德擊敗利華古遜晉級決賽。（Getty Images）

「丙組仔」比勒費爾德技術擊倒利華古遜

莊拿芬泰希（Jonathan Tah）在17分鐘為利華古遜先開紀錄，但比勒費爾德僅3分鐘後便扳平比數，並在完半場前反超前至2：1。

比勒費爾德領先情況下，面對衛冕的利華古遜未有退縮，下半場幾乎進一步改寫比數，全場共製造4次黃金機會，利華古遜則只有1次。雙方下半場再無入球，來自德丙的比勒費爾德在主場以2：1戰勝利華古遜晉級。

比勒費爾德一眾球員賽後大肆慶祝。（路透社）

連挫4支德甲球隊勇闖決賽

這次晉級決賽，比勒費爾德擊敗的對手全部較他們高出一個級別或以上，先在首圈擊敗德乙的的漢諾威，次圈面對德甲的柏林聯以2：0取勝，並在16強和8強分別以3：1及2：1擊敗弗賴堡及雲達不來梅兩支德甲球隊，再加上今次戰勝利華古遜，比勒費爾德已連挫4間德甲球會。

比勒費爾德多年來在德國各級聯賽浮沉，2020年曾在闊別11季後重返德甲，但僅2季便跌回德乙，次季再降至德丙。目前他們排德丙第4，落後第3的沙貝魯根（Saarbrücken）1分，後者去年也曾在德國盃創下奇蹟，連挫3支德甲球隊晉級4強。

比勒費爾德主帥尼亞特表示會破例與球員喝酒慶祝。（路透社）

領軍創奇蹟主帥豪言：我們不需要運氣

今次比勒費爾德擊敗由沙比阿朗素的利華古遜，闖入德國盃決賽創造歷史，2023年夏天接手成為球隊主帥的尼亞特（Michel Kniat）賽後意氣風發：「我們不需要運氣，因為我們整場都處於優勢。一般而言我不會跟球員喝酒，但今晚會是例外，這座城市今夜無人能入眠。」

今場為比勒費爾德扳平的禾爾（Marius Wörl），表示對賽果難以置信：「我不知道是如何擊敗德國最出色的其中一支球隊，但在擊敗三支德甲球隊後，我們都知道自己能做到。」

利華古遜今季未能延續上季出色表現。（Getty Images）

利華古遜主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）也恭喜對手晉級：「他們值得勝利，我們曾有希望追和但表現不佳，我們對此感到失望。」

比勒費爾德的決賽對手為史特加或RB萊比錫，兩隊會在周三（2日）深夜作賽，他們分別贏過2次及3次德國盃冠軍。