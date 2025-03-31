黃澤林專訪｜從痛苦走來的成功法則　只有捱過才學懂谷底反彈

西班牙馬略卡島拿度網球學院訓練旁邊的Manacor Tennis Club，是拿度第一次握起球拍打網球的地方。看着那片普通不過的網球場，身在學院的黃澤林（Coleman Wong）知道，球壇上每顆明星，都是從平凡的起點踽踽獨行。

這條道路時有驚喜，就像2025年3月的邁亞密大師賽，他以世界排名182的身份爆冷擊敗世界排名14的主場球手舒爾頓（Ben Shelton），爆冷殺入32強，然而驚喜背後，更多是懷疑、痛苦、傷心、失望，「相信自己真係好難」。

從小城市走進大世界，當中充滿辛酸苦澀，「要輸過、喊過、傷心過，然後pick up自己，從谷底反彈」，成功必從挫折中煉成，只有打開心眼，方能百折不屈。

攝影：盧翊銘 短片：楊凱力



黃澤林在邁亞密大師賽後返港一周，抽空接受本地傳媒專訪。（盧翊銘攝）

2025年3月，黃澤林殺入ATP 1000級賽事邁亞密大師賽32強，雖然未能越過澳洲球手阿當禾頓（Adam Walton）一關，但64強力克世界排名14的舒爾頓，成為轉打全職成年組兩年以來最精彩一役，「黃澤林Coleman Wong」迅即登上Google熱搜，他令香港人知道，我城雖小，卻能產出勇闖世界的網球手。

「都係嗰句，Unreal。但我盡量話畀自己知：我係得，我係可以。」趁着返港一周，黃澤林在遠赴歐洲展開泥地賽季前，抽空接受本地傳媒專訪，經過十天以來的沉澱與消化，他依然對佳績感覺不真實：「但教練告訴我，贏輸只是一時的結果，我們要清楚當下的目標，是做好腳步、是做好上網、是做好開波，最重要是盡力去做。」問他相信自己是否很難，「梗係難啦！」Coleman斬釘截鐵，尤如一記清脆的直線抽擊。

黃澤林說，教練要他這個星期「與網球絕緣」，好好休息。（盧翊銘攝）

黃澤林在邁亞密大師賽的神勇表現，證明香港一樣能夠產出優秀網球員。（Getty Images）

的確，在世界級球手本就不多的香港，決意走進像拿度、祖高域、費達拿那樣的全職世界，Coleman回想過去，也不知為何小時候那個胖嘟嘟的自己，會以大滿貫錦標為目標。從初執球拍到ITF青少年賽、以至今年第二年轉打ATP成年組，他自言像「摸黑」一般，一路走來「瀨過好多次嘢，輸咗好多次」，特別是去年世界排名由最高的128跌到180以外，他也無數次懷疑自己，「其實好多次對自己失望，跌到谷底仍然不斷輸波，但世界就是這樣困難，沒有人會可憐你，你要pick up自己，從中學習，從谷底反彈」，「像我現在世界排名170，我要想的是，只得160多名球手在我面前，而不是我比別人排得後」。

「其實好多次對自己失望，跌到谷底仍然不斷輸波，但世界就是這樣困難，沒有人會可憐你，你要pick up自己，從谷底反彈。」這是黃澤林的成功法則。（盧翊銘攝）

「香港網球係得㗎」是黃澤林擊敗舒爾頓後的感言，他強調自己不是拓荒者，畢竟過去不少香港球手都在努力，不應抹煞前人的付出，但他也寄語後來者：「世界好大，不能只困在香港和亞洲，要去更多地方訓練和比賽。」他直言過去做錯不少決定，譬如沒有早點到歐美訓練，畢竟其他國家球員多，有更多活生生的目標讓自己追尋，以致今天出外比賽，偶爾被其他對手朝不起，所以他特別感激教練阿林比 （James Allemby）：「我們經歷了很多，他由我一個細路仔、青少年，到現在擊敗世界頭15球手，我們都『攬住喊』。很多細節我們都想做好，但我花了很多時間才做到，捱了很多年。」Coleman說到此處，眼眶紅了一圈。

談到未來目標，即將展開的泥地賽季、更長遠的世界排名頭100，甚至大滿貫，誰都可以琅琅上口，但如Coleman所言，「輸過、喊過、傷心過」，一路走來，只有捱過，方能在無止境的網球路上繼續前行，「記住自己為什麼要打網球，我走我路，我的時機終會來臨」。