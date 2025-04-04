F1日本站｜角田裕毅紅牛首演追貼韋少　獲好兄弟加斯利睇好

F1日本站今周末在鈴鹿賽車場上演，日本車手角田裕毅「升班」到紅牛車隊、並在主場作「大牛」首演，成為今站焦點。

角田在第一節自由練習（FP1）已展現出他取代的羅臣所望塵莫及的速度，他透露自己落實轉到紅牛車隊後，獲兩位做過紅牛二號車手的前輩給予意見，當中包括上季尾後離隊的佩雷斯（Sergio Perez），和曾與角田做過兩年隊友、關係如親兄弟的加斯利（Pierre Gasly）。



羅臣今季登上紅牛車隊，但首兩站表現都強差人意，極速被撤換，由本來效力RB的角田裕毅取而代之。雖然紅牛的四屆世界冠軍韋斯達賓強調，車隊的問題不在車手，更應盡快改善戰車，但角田在RB效力4年後，終在主場迎來「大牛」處子戰，其表現仍是焦點所在，到底他能不能達到之前多位二號車手未能做到的目標——盡量追近韋斯達賓的速度？

角田裕毅在主場作紅牛車隊地標戰，成為今站焦點人物。（路透社）

第一節自由練習，似乎帶來了希望——角田以紅色軟胎造出的最快圈速是1分29.172秒，較韋斯達賓的1分29.065慢0.107秒，算是比較接近，兩人在FP1分別排行第5和第6。當中,角田在直路速度較快，「韋少」則在彎道，特別是中高速彎更勝一籌。雖然自由練習的表現未必能反映實際比賽的情況，但角田第一次正式駕駛RB21的表現的確非常不俗。

角田裕毅首次駕駛RB21，表現有交代。（Getty Images）

角田裕毅日前透露，自己落實「升班」後，兩位曾在紅牛車隊做「韋少」隊友的車手佩雷斯及加斯利，都曾聯絡他，當中，曾在2019年在紅牛車隊出戰12站後遭降班的加斯利，就打電話給他，告訴他覺得自己當年有什麼地方能做得更好。

加斯利也在賽前記招上說：「我曾經獲得過這機會（成為紅牛車隊車手），所以跟他說了一些當年我做得不好、而可以用不同方式去做的事……他已有足夠經驗、有速度。我一直看好他。」

加斯利坦言，自己既是角田的對手、也曾跟他做過兩年隊友，「我知道他的原始速度，那時候也親眼目睹過他能力所及之處。回望2021年（兩人第一年做隊友時），直到現在，我一直都說他非常快，而且他也有很獨特的個性。」

加斯利與角田裕毅自從在艾法托利（現稱RB）做過隊友，情同兄弟，到現在仍保持緊密的關係，即使已分道揚鑣，也會在賽場以外相聚，角田就曾到加斯利家中下廚、也會一起去駕駛小型賽車和打高爾夫球，兩人的組合在車迷間也很受歡迎。