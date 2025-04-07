全紅嬋成年後首賽摘銀　承認體重上漲：曾經的感覺找不到了｜跳水

跳水世界盃墨西哥站，中國跳水雙星陳芋汐及全紅嬋在女子個人10米台以極大優勢包辦金銀。

全紅嬋滿18歲後首次出賽獲亞軍，她事後形容是意料之中：「體重漲了動作也會變形，曾經的感覺找不到了。」



全紅嬋承認體重影響表現。（新華社）

女子個人10米台決賽，陳芋汐以419.35分封后，全紅嬋則以414.40獲亞軍，季軍的英國選手Andrea Spendolini Sirieix最終分數為337.7分，足足距離全紅嬋76.7分，接近一跳的分數。

全紅嬋是中國歷史上最年輕奧運三金得主，經常上演「水花消失術」技驚四座。不過小妮子近年身體開始發育，能看到貪吃的她體型逐漸變胖。

去年10月歸隊集訓時，全紅嬋身體暴漲成為話題。（微博影片截圖）

2023年的全國跳水冠軍賽，全紅嬋在高難度的207C動作中失手「炸水」，難過地伏在廣東隊師兄謝思埸懷中痛哭，事後更指：「207C動作怎麼跳都歪。」她也因為這個動作有瑕疵未能奪金，不敵陳芋汐得銀牌。

2年過去，全紅嬋心態成熟不少，今場賽後她面帶微笑接受訪問：「也算在意料之中，前一段時間訓練不是特別好，跳得整體來說還可以。上次比賽還是8個月前的奧運會，比如動作跟心態上都挺多變化的，體重漲了確實也不少，曾經的感覺找不到了。」

全紅嬋未因銀牌而失落。（新華社）

她續指現在心態更放鬆了：「經常笑自己也能開心，也想着給別人帶來更多的快樂，希望自己以後能更專注於訓練和比賽。」全紅嬋跟陳芋汐會在數日後出戰在加拿大的跳水世界盃第二分站，繼續上演巔峰對決。

今次墨西哥站，中國跳水隊在9個項目中奪7金4銀1銅，未能贏得冠軍的兩個項目為男子10米高台及男子雙人3米彈板，兩項皆為東道主墨西哥選手奪冠。