劍擊大獎賽．利馬站｜張家朗八強止步 巴黎奧運決賽對手首度封王
撰文：陳旭暉
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國際劍聯（FIE）花劍大獎賽利馬站，世界排名第1的張家朗在8強以9：15不敵意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）出局，獲賽事第5名。
馬奇正是張家朗在巴黎奧運決賽對手，當時兩人激戰至「決三劍」，最終張家朗以15：14險勝，衛冕男子個人花劍奧運金牌。
兩人去年在花劍世界盃高崎站再度交手，該戰張家朗以9：15落敗，今次在秘魯利馬對碰仍留下同樣戰果。馬奇晉級後一路殺入決賽，並以15：12擊敗同樣來自意大利的比安奇（Guillaume Bianchi）奪冠，生涯首度在花劍大獎賽封王。
至於其他香港劍手，李逸朗在64強出局，蔡俊彥於32強止步、梁千雨則在16強以1分之差不敵韓國的李侊炫（Lee Kwanghyun）。
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