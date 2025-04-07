史上最悶曼市打吡　阿莫林：兩隊都不需爭冠　比賽因此改變｜英超

曼聯周日（6日）以0：0悶和曼城，被名宿、球迷指是史上最無聊的其中一場曼市打吡。

雙方全場合計只有2次黃金機會，但都未能把握，也缺乏逼搶及肉搏場面。曼聯主帥阿莫林（Ruben Amorim）賽後表示無奈：「兩隊都不需爭冠，這徹底改變了比賽。」



曼聯曼城今場都未能破門。（Getty Images）

曼聯繼續經歷糟糕一季，曼城中場大將迪布尼確定季尾離隊，兩隊今場似乎戰意欠奉，為球迷獻上一場缺少激情的同市交鋒，前英格蘭國腳瑟頓直指是看過最無聊的曼市打吡之一，更有球迷笑言「沒想到現在4月也有友誼賽」。

曼聯名宿加利尼維利賽後批評兩隊表現：「這是曼市打吡，理應更血腥、刺激、激進，雙方也應該踢得更勇敢，但我看到兩隊賽後都對0：0這個賽果感到滿意，還充滿愛地互相祝賀，看來兩隊會在這個周日午後一同去烤肉。」

前紅魔隊長堅尼同樣不滿：「看他們（曼聯球員）賽後採訪，似乎覺得打和也不太差。和波不能讓你進步，他們還做得不夠好。別說頂級球隊了，曼聯現在只能和賓福特、水晶宮和狼隊這些球隊競爭。曼聯有這些球員在陣，還是只能排在他們後面？」

加利尼維利及堅尼批評曼聯球迷缺乏鬥心。（Getty Images）

曼城今場作客奧脫福球場，除控球率外幾乎所有數據都比只排13位的曼聯差，主帥哥迪奧拿回應得輕描淡寫：「就是這樣吧，當然贏波會更好。奧脫福就是奧脫福，你要有出色表現才能在這裏取勝。」

藍月亮今場取得1分後，以52分排在第5，落後第4的車路士1分，亦只領先第6的維拉1分，繼續為來季歐聯資格而戰。曼聯則以38分繼續排在第13，與第18的葉士域治有18分差距，拋脫季中一度被指要護級的尷尬局面。

雖然曼聯今季表現不濟，但阿莫林（右）仍相信球隊能重回正軌。（路透社）

阿莫林認為曼聯能回到以往位置，希望外界保持耐心：「球隊不在最佳狀態，無法為球迷呈現最出色表現，我也明白我們正留下球隊史上表現最差球季。」他指曼聯下季會有很大不同：「我並不天真及瘋狂。」

提到這場沉悶的曼市打吡，他回答：「你看看這兩支球隊的狀況，都不需為爭冠而戰，這徹底改變了比賽。雖然作為教練很難說出口，但這場比賽沒有那種要爭勝、不能失去任何一分的感覺。我們要為重要的事物而戰，當做到時，一切都會變得不同。」