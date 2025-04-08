英超｜加利尼維利批曼聯五將實力不足　紅魔傳看中兩前線球員

曼聯與曼城周日（6日）上演同市對決，但雙方互交白卷，賽後被外界批評為史上最沉悶的曼市打吡之一。

紅魔「大師兄」加利尼維利不滿兩隊缺乏鬥心，更指曼聯現有陣容無法滿足主帥阿莫林所需，認為陣中有五名球員實力不濟，當中包括凱倫、加拿祖等。



加利尼維利賽後批評曼聯球員。（Getty Images）

「他們不夠出色」

曼聯面對曼城時採取低位防守等待反擊，加利尼維利對此表示理解，但認為做法跟幾位前任主帥摩連奴、蘇斯克查及坦赫格一樣：「他們來時都希望踢高壓、體力化的足球，但最後當面對重要比賽時，又會採取低位防守。」

他直指現時曼聯陣中五人表現不濟，包括一個中鋒、兩個翼鋒及兩個翼衛：「他們不夠出色，曼聯要為阿莫林提供五位足以勝任這體系的球員，才能讓他踢出想要的戰術。」

雖然未有直接點名，但從「加利仔」提到的位置便不難看出，他所指的五名球員是凱倫、（Rasmus Holjund）、加拿祖（Alejandro Garnacho）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）、達洛治（Diogo Dalot）及多古（Patrick Dorgu）。

加拿祖近期表現屢受批評。（Getty Images）

傳曼聯看中「手榴彈王」之子

ESPN等外國媒體報道，曼聯有意與車路士爭奪葉士域治前鋒利安戴納（Liam Delap），他是史篤城名宿「手榴彈王」戴納（Rory Delap）之子，今季為葉士域治在英超攻入12球，報道指他的身價約為4000萬英鎊。

英國talkSPORT指，曼聯亦打算收購狼隊翼鋒根夏（Matheus Cunha），他今季各項賽事為狼隊攻入15球，目前阿仙奴及諾定咸森林等球隊正在關注根夏，6250萬英鎊的違約金條款將在今夏生效。

有報道指曼聯有意羅致利安戴納。（路透社）

曼聯下場比賽將是周四（10日）深夜對里昂的歐霸8強首回合賽事。