英超｜加利尼維利批曼聯五將實力不足 紅魔傳看中兩前線球員
撰文：陳旭暉
出版：更新：
曼聯與曼城周日（6日）上演同市對決，但雙方互交白卷，賽後被外界批評為史上最沉悶的曼市打吡之一。
紅魔「大師兄」加利尼維利不滿兩隊缺乏鬥心，更指曼聯現有陣容無法滿足主帥阿莫林所需，認為陣中有五名球員實力不濟，當中包括凱倫、加拿祖等。
「他們不夠出色」
曼聯面對曼城時採取低位防守等待反擊，加利尼維利對此表示理解，但認為做法跟幾位前任主帥摩連奴、蘇斯克查及坦赫格一樣：「他們來時都希望踢高壓、體力化的足球，但最後當面對重要比賽時，又會採取低位防守。」
他直指現時曼聯陣中五人表現不濟，包括一個中鋒、兩個翼鋒及兩個翼衛：「他們不夠出色，曼聯要為阿莫林提供五位足以勝任這體系的球員，才能讓他踢出想要的戰術。」
雖然未有直接點名，但從「加利仔」提到的位置便不難看出，他所指的五名球員是凱倫、（Rasmus Holjund）、加拿祖（Alejandro Garnacho）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）、達洛治（Diogo Dalot）及多古（Patrick Dorgu）。
傳曼聯看中「手榴彈王」之子
ESPN等外國媒體報道，曼聯有意與車路士爭奪葉士域治前鋒利安戴納（Liam Delap），他是史篤城名宿「手榴彈王」戴納（Rory Delap）之子，今季為葉士域治在英超攻入12球，報道指他的身價約為4000萬英鎊。
英國talkSPORT指，曼聯亦打算收購狼隊翼鋒根夏（Matheus Cunha），他今季各項賽事為狼隊攻入15球，目前阿仙奴及諾定咸森林等球隊正在關注根夏，6250萬英鎊的違約金條款將在今夏生效。
曼聯下場比賽將是周四（10日）深夜對里昂的歐霸8強首回合賽事。
史上最悶曼市打吡 阿莫林：兩隊都不需爭冠 比賽因此改變｜英超迪布尼老化如曼城縮影 對曼聯零關鍵傳球 英超最佳中場永留史冊曼市打吡精彩不再 曼城傳控下滑慢又悶 曼聯反擊如笑話｜01球評曼聯棄將艾蘭加獨闖龍潭 為諾定咸森林倒戈一箭定江山｜英超英超｜傳皇馬有意收購般奴 曼聯主帥阿莫林：我們需要他曼聯傳5月30日訪港地點非啟德而是大球場 今夏很忙橫跨歐亞北美英超｜利物浦連失兩盃狀態差阿仙奴仍有機後上？Opta這樣預測