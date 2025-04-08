獅子山古窰人氣急升　新行山熱點有風險　請大家愛惜古物｜01山記

這篇山記想介紹一個本地行山界近期大熱的景點，有人叫它為獅子山古窰，有人叫它為獅山古窰，亦有人稱之為獅子山心形古窰。

上月中在網上得聞獅子山古窰，以為只是小眾景點，但過去一周人氣急升，各種獅子山古窰的打卡照片在不同行山群組及社交網站洗板，有網民感嘆遊人熱鬧如旺角。有人拍片介紹前往獅子山古窰的路線方法，片段上載數日，已吸引近1萬次觀看。由此可見，獅子山古窰已非秘境，消息已經「通晒天」，所以記者今（8日）早前往視察，分享探遊古窰的危險及注意事項。



獅子山古窰近期成為山界熱點。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



獅子山古窰有幾紅？記者星期一打開Facebook，在不同行山群組都見到有人分享古窰的打卡照，既有新手群組，也有攝影群組，很多人「求位置」及「求路線」；打開Instagram，又見到古窰照片，分享者表示這是近期熱點，人山人海，熱鬧過旺角；打開Threads，分享古窰的帖子又出現，帖文稱想不到那麼多人，「香港山界好耐未試過，有個新地方旺過旺角啦」。

從外看獅子山古窰。（顏銘輝攝）

上Google打「獅子山古窰」，即搜尋到一段YouTube片介紹路線，片段上載4天，已經吸引到九千多次觀看。在行山應用程式「香港遠足路線」，打開路線搜尋，獅子山古窰的路線已經在熱門瀏覽及熱門下載之中。

獅子山古窰已經藏不住了，消息「通晒天」。在周二早上實地視察，記者逗留了1小時多，期間遇到約30名行人士到訪，有的是慕名而來的行山隊，有的是為朋友探路，有的是附近街坊，還有兩位熱心人士帶齊工具測量古窰。跟部分人聊過，有的表示被網上照片吸引而來，有的是從朋友傳來的訊息得知。

獅子山古窰的內部情況。（顏銘輝攝）

看來，我寫與不寫也無法阻擋古窰紅起來之勢，而且我覺得需要提醒那些跟住熱潮前去打卡的行山人士，往古窰的路具風險，非新手湊熱鬧可去，亦希望提醒政府獅子山古窰的存在。

獅子山古窰的內部情況。（顏銘輝攝）

往獅子山古窰的路線有二，一是極短但險，二是較長易迷。所謂極短的方法需要跨越欄杆，爬落引水道，再從引水道另一邊爬上去。進入屬於水務設施的引水道固然有違法風險，但安全是更大問題。記者見到有幾位山友打算爬落引水道，險象環生，儘管他們綁了繩協助，但仍見到有人在中間不上不下，爬不到下去；最後，他們似乎放棄了這個方法。

爬落引水道有點危險。（顏銘輝攝）

爬落引水道有點危險。（顏銘輝攝）

另一個方法是走山路，看來是近期才開出來的，部分位置的路胚不清，有些地方路窄崎嶇，要越過塌樹，有些位置如進密林之中，失去方向感，真的依靠絲帶才找到路。地圖上，暫時未有記錄這條路，只有前人行走過的GPS線路。走這條小路入去古窰也不輕鬆，絕對新手湊熱鬧可應付到的。

有人覺得獅子山古窰這個缺口像心形。（顏銘輝攝）

有人覺得獅子山古窰這個缺口像心形。（顏銘輝攝）

有人覺得獅子山古窰這個缺口像心形。（顏銘輝攝）

出入古窰之路有難度，行到古窰亦有風險。古窰頂部已經倒塌，有人認為倒塌後的缺口從某個角度看像心形，稱之為心形古窰，亦吸引到不少人打卡。暫時未知古窰有多少年歷史，但見窰中已長出拔地而起的高樹，看來也倒塌了一些年頭。

獅子山古窰。（顏銘輝攝）

沒有人知古窰的結構是否穩固。圍繞古窰的小徑，極近古窰的頂部結構，如果有好事之人踏高兩步，踩在古窰的外壁上拍照，真的不知古窰是否承受得住！萬一倒塌，上面的人掉下去，而古窰內的人亦可能被壓中。故此，請大家眼看但手腳別動，不要踐踏古窰的外壁。

有人出動航拍機。（顏銘輝攝）

大家各施各法拍照打卡。（顏銘輝攝）

現場有些山友跟記者說，他們經常行過外面的路，估不到會有個那麼大的古窰在斜坡上；他們認為這個地方遲早被封，因為他們都覺得有風險。他們也想不到周二閒日也那麼多人來訪，而且斷言星期六日一定更多人，更難拍到理想的照片。

獅子山古窰內長了一棵挺拔的高樹。（顏銘輝攝）

在記者逗留期間，有兩位與眾不同的遊客，他們自稱是熱心人士，帶齊工具來測量古窰的尺寸。他們發現古窰高3米多，而直徑則約為5.7米，並在多處拍照紀錄。樂見這些認真對待古窰的人！他們表示近日在網上看到消息，所以特來丈量。

有人帶同器材測量獅子山古窰。（顏銘輝攝）

有人帶同器材測量獅子山古窰。（顏銘輝攝）

獅子山古窰的曝光與走紅，引發起網上的爭議。因為有人認為如此脆弱的古蹟景點不應公開，多人知等於多人去，多人去就等同易被破壞，最終只會「玩爛個場」。部分留言包括「個故事教訓我哋見到好嘢唔好講」、「唔好介紹秘境更佳，消除埋啲惡質山客嘅好奇心」、「千祈唔好上小紅書」。類似的討論在山界及探廢不時出現。

「唔爆都爆咗，唔紅都紅咗」，可以怎麼辦？只好盡力交代探遊古窰的風險，避免意外發生，同時提醒遊人愛惜古物，並給那些打算接下來周末去的朋友做個心理準備，到時將會人山人海。