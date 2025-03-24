01山記｜林村許願廣場變山賽旺地　跑山活動可結合文化與城大乳牛

上周末（22日）記者到大埔林村，出席「毅行先生」陳國強主辦的聯校毅力行，近300人參加，當中大部分來自大埔區中學的學生，參加者走牛牯嶺行山徑來回。陳國強透露，賽前做了很多準備，包括花兩日清理牛牯嶺行山徑上的碎石及枯枝，以保護參賽學生，順道造福村民街坊。

這次是陳國強第一次舉辦校際跑山比賽，他表示6月會在同一地方再辦，令學生有保持訓練及進步的目標。又是林村？記者發現林村許願廣場成為新晉的熱門山賽場地，The North Face 100去年改到林村為起點及終點，黃浩聰的學界跑山賽高峰對決又會在林村辦第二站。



記者上周六採訪了聯校毅力行。（顏銘輝攝）

+ 2

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



聯校毅力行分初中及高中兩個組別，分別跑4公里及6公里，都是跑上牛牯嶺行山徑的馬路，在不同的折返點掉頭，原路跑落斜回林村許願廣場。在高中組，神召會康樂中學的康熙揚最快，以30分04秒贏得男子冠軍，平均1公里跑5分鐘，要知道一半路程是頗陡峭的上斜，最高點約海拔360米高。

林村許願廣場地方大，學生有充足位置熱身。（顏銘輝攝）

大澳佛教筏可紀念中學的師生遠赴大埔「作客」比賽。（顏銘輝攝）

至於高中女子冠軍是循道衛理聯合教會李惠利中學的何洛舷，跑出42分04秒。初中組方面，神召會康樂中學實力強橫，稱霸男子頭兩名，伍俊泓及陳俊煒分別得冠、亞軍；就讀粉嶺救恩書院的李洛程就得女子冠軍。

康熙揚贏得高中組男子冠軍。（顏銘輝攝）

伍俊泓（左）及陳俊煒贏得初中組男子冠、亞軍。（顏銘輝攝）

這場是毅行教室首次舉辦的校際學界賽，與大埔民政處、大埔區中學校長會等合作，小試牛刀。毅行教室創辦人陳國強是香港跑山界的一代宗師，近年積極投入跑山青訓及金齡行山教育。陳國強表示今次的路線不長，但對中學生的體能很大考驗，他說：「那斜路真的很斜，聽回來的同學都說，跑得很辛苦，但辛苦過後他們很開心，會有自信心及很滿足。」

毅行教室創辦人陳國強主持起步禮。（顏銘輝攝）

起步前，主禮嘉賓合照。（顏銘輝攝）

陳國強賽前花兩日清理牛牯嶺行山徑

牛牯嶺行山徑其實是一條舊軍車路，但部分路段較爛，日久失修，碎石滿佈。雖然崎嶇的路況是越野跑必有的難關及樂趣，但陳國強都擔心青少年跑手受傷，所以在賽前用了兩天，清理好牛牯嶺路上的石頭及枯枝。他說：「做學生活動一定要安全。我們4個人一起執了兩日，執清了那條路。你怎叫小朋友小心也好，當他們太興奮的時候都會忘記，而且路很斜，跌倒就麻煩了。」他表示清理好牛牯嶺行山徑，對街坊村民及行山人士亦有利。

牛牯嶺行山徑是一條舊軍車路，有參賽學生行落山。（顏銘輝攝）

+ 2

陳國強與鵬程慈善基金創辦人鍾志平博士散步上山。（顏銘輝攝）

陳國強多謝林村許願廣場等各方支持，預告暫定在6月28日舉行第二站的聯校毅力行，地點同樣是林村，他表示希望到時加長一點路線。陳國強說：「想延續下去。如果是一次性的活動，小朋友參加完一次之後沒有了，他們就不會繼續練下去。」今次比賽的參賽中學以大埔區為主，他希望未來有更多其他區的中學參加。

「青山之王」Hang努力跟拍聯校毅力行。（顏銘輝攝）

The North Face 100及黃浩聰也看中林村辦賽

作為一個會追蹤山賽活動的記者，近期更多聽到林村的名字，例如The North Face 100去年搬離大美督，就是落戶林村。黃浩聰連續3年在觀塘沈雲山辦學界跑山賽，今年可以辦多一站，選址也是林村，會在5月18日舉行。之前我參加過一項大埔的野外定向賽，也是以林村許願廣場為基地。

陳國強（左二）希望可以持續地舉辦這項校際比賽。（顏銘輝攝）

去過3次以林村許願廣場為大本營的活動，亦認同這個地點得天獨厚，最大優勢是地方大，容納數百人也不覺擠擁，擺大量攤位變嘉年華也可。其次，泊車空間夠，方便大會車輛運輸物資。此外，林村許願廣場辦山賽也不會有塞人問題，一出去就是3公里的馬路及牛牯嶺行山徑，可以在入狹窄山徑前分散參加者。林村許願廣場亦有室內會堂可租用，以備雨天的不時之需；旁邊又有個美輪美奐的「星級公廁」，美中不足是沒有地方予跑手沖涼更衣。

成績報告版長期聚集一班學生。（顏銘輝攝）

地區人士想要活動帶旺人流，宣傳本地鄉村文化；山賽搞手則需要又大又方便的場地，兩者正好一拍即合。別忘記，附近有餐廳、天后廟、賽馬會愛丁堡公爵訓練營及城市大學農場等，林村許願廣場很有潛質成為結合文化、教育及體育活動的大本營。不過，此地雖不怕人流多，卻怕車流多，因為只靠雙線雙程的林錦公路連接對外交通，萬一塞車，那就大件事！搞手要做好交通安排，例如呼籲參加者乘坐公共交通工具，甚至安排特別巴士來往港鐵站及會場。

從聯校毅力行的賽道窺看城大農場內的乳牛。（顏銘輝攝）

香港山賽的興旺有逐漸復常之勢，出現了一日幾賽的情況，早一個星期有肥佬麥、AirFly及高峰對決同日舉行，如果加上路賽，當日還有沙田10K及啟德飛步跑，真的可以令跑友有選擇困難症！到剛過去的星期日，便有山野之王港島站及揹水一戰撞正，將軍澳還有場五桂山x茅湖山的越野賽。恭喜「阿歹」謝覺偉在山野之王封王，力壓後起之秀「曦仔」吳瑋曦；亦恭喜戰神越野贏得揹水一戰的15公里跑會盃。

澳門已公布山徑世錦賽選拔安排 香港呢？

最後，繼續跟進世界山徑越野錦標賽的選拔情況，翻查本地有關機構的文件，在2025年的國際賽中，只有這項跑山世錦賽仍未推出選拔標準，亦未公布選拔賽日期，幾乎一切都是待定。世錦賽9月就舉行，到3月底仍未見選拔方式，實在令人擔憂，亦令一眾跑手忐忑不安。

要知道，澳門在今月中都已經公布了澳門代表隊的甄選標準，澳門田總負責報名，澳門越野百人跑會協助甄選。連地少山少的澳門都列出清晰的甄選標準了，坐擁那麼多優質山徑、聲稱是亞洲越野跑之都的香港，行政方面的效率會不會太慢呢？