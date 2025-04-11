羽毛球亞錦賽｜鄧謝配直落兩局挫印度組合　鬥世一爭入決賽

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在亞洲錦標賽重組，「鄧謝配」連過兩關，今日（11日）與印度組合碰頭，結果直落兩局擊敗對手，晉身4強。



羽毛球亞錦賽｜鄧謝配重組回歸兩連勝 35分鐘輕取印尼組合闖8強

相隔4個多月，「鄧謝配」回歸賽場，在亞錦賽先後擊敗泰國及印尼組合，與印度的卡斯度（Tanisha Crasto）／卡皮拿（Dhruv Kapila）爭入4強。

鄧俊文／謝影雪開局被對手打出一段8：0，鄧謝配入局後逐漸收復失地，技術暫停時以11：8取回領先，休息後雙方分數緊咬，更戰至「刁時」，這對港隊組合以22：20贏得首局。第二局，鄧謝配上半局同樣一度落後，其後以11：9進入休息，鄧謝配及後愈戰愈勇，下半局一口氣連贏6分，結果以21：13再下一城，打入4強。

鄧俊文與謝影雪在亞錦賽再下一城，打入混雙4強。（Facebook截圖）

鄧謝配4強的對手將會是頭號種子、世界第一的中國組合蔣振邦／魏雅欣或印尼組合的勝方。鄧謝配曾經在上年年終賽與蔣振邦／魏雅欣碰頭，這對港隊組合當時以0：2落敗。