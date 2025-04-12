跑步人誌．黃祖琛3︱跑者最大難關——如何突破成績樽頸？

黃祖琛（琛囡）今年渣打馬拉松跑出37分05秒獲得女子10公里（10K）全場總季軍，成績一鳴驚人，2025年一連三槍跑到37分鐘，穩穩做到這個佳績，加上不同距離先後刷新個人最佳成績（PB），她形容2025是大豐收的一年。



佳績背後其實曾在2023、24兩年卡在樽頸，練習時明明做到，偏偏比賽發揮不到，這個難關到底如何捱過來的？



（跑步人誌．黃祖琛︱系列之三）

攝影：夏家朗



跑步人誌︱黃祖琛的成績曾在2023、24兩年卡在樽頸。（夏家朗攝）

跑步生涯最大挫折陷樽頸

「由39分尾上到37分頭好似好突然，其實訓練早已做到，所以無震驚，終於做到好開心。」相信對不少精英跑手而言，成績突破一刻感到喜悅之餘，難免同時感到如釋重負，黃祖琛兩年間10K成績徘徊在40分頭、39分尾，「棘咗兩年」，「比賽要講天時、地利、人和，上年已經要跑到，就是比賽時發揮不到。」

跑步運動就是永遠充滿變數，琛囡娓娓道出一宗改變她跑步生涯的經歷——2023年首戰半馬拉松距離，台北半馬跑出1小時24分06秒，返港後準備首戰渣馬半馬「超有期望」，不料一場重課後生病，感冒引發支氣管炎，足足病了2個月。

跑步人誌︱黃祖琛今年渣打馬拉松10公里（10K）跑出37分05秒獲得全場第三名，表現一鳴驚人。（夏家朗攝）

練習成果歸零的寶貴一課

當時明明感到成績可繼續上，病癒狀態打回原形，一切要重頭來過。她清楚記得渣馬當日尚未完全康復下勉力出戰，發覺力有不逮便沒有逞強，「因為唔想死」，內心盤算過「等車要等好耐」，於是決定慢慢jog返嚟，形容自己「好理性」。

即使患病大多數情況是能力控制範圍外，訓練成果歸零這一課，讓她領略到「運動員如未能好好管理健康，就是自己的失誤」，從此對日常生活細節變得講究，「我本身好鍾意食雪糕、生冷嘢、煎炸食物，也愛飲珍珠奶茶」，那次之後她會盡量在比賽前一個月戒吃這些不健康的食物，控制飲食和作息。

為避免生病，比賽前她會在乘坐交通工具時戴上口罩，並減少跟朋友聚會，如果避不了，出席時也會提高警惕，事前問清楚朋友有沒有生病，「如果有便盡量坐遠些」，身邊人和好友均很清楚琛囡對跑步多着緊，早已見慣不怪。

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另一半成突破樽頸的最強後盾

愛笑的琛囡面對逆境和挑戰總是積極面對，說得上是個「正能量寶寶」，可是卡在成績樽頸足足近兩年，也實在不容易，尤其當中經歷一場訓練成果歸零的大病。她坦言，那時候間中也會有練習到䒐䒏（忟憎）、甚至懷疑自己「水平係咪就係得咁多？」慶幸在迷失之時有另一半相伴和開解，「他很支持我跑步，適當時候提點我，又會陪我練跑」。

她笑言男朋友Max昔日是短跑手出身，「以前我睇佢（一場比賽）10秒多一點，依家佢睇我，最少要5分鐘。」比賽時，Max細心為她打點一切，包括睇袋、報時間，讓她可以「做大王」什麼也不用理，集中精神應付比賽。她很感謝對方長年支持與鼓勵，直言二人的感情也因為她的跑步求進之旅更進一步。

跑步人誌︱黃祖琛慶幸在樽頸的兩年，獲男友Max支持和開解。（受訪者提供）

長跑是個相當孤獨的運動，比賽過程中跑手要自己一個人獨自應付一切，然而每個跑者也不孤單，家人、另一半、教練、跑友相知相伴，遇上困境和樽頸或許不是一時三刻能解決，身邊人的關懷支持，往往是他們能堅持下去的最強動力和後盾。

（跑步人誌．黃祖琛︱系列之三——完）