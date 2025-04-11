跳水｜全紅嬋加拿大站與郭晶晶相見歡　陳芋汐初賽罕見失誤轟水花

中國跳水隊在墨西哥站世界盃掃走7金，緊接轉往加拿大溫莎（Windsor）出戰第二站。中國隊雙星全紅嬋、陳芋汐在女子10米高台初賽登場，就算陳芋汐曾經出現失誤，兩人依然輕鬆佔據總成績首兩名，香港時間周六（12日）深夜再爭獎牌。



跳水｜陳芋汐、全紅嬋墨西哥站斷崖式領放 包辦金銀賽後感人相擁

中國跳水隊雙星全紅嬋、陳芋汐在墨西哥站世界盃，以壟斷式姿態包辦金、銀牌，摘銀的全紅嬋拋離季軍選手76.7分。相隔一星期，兩人隨中國隊轉往加拿大溫莎，轉戰第二站的跳水世界盃。

全紅嬋。（新華社）

全紅嬋、陳芋汐在香港時間周四（10日）深夜登場，出戰女子10米高台初賽。全紅嬋全日發揮穩定，除了第一跳的107B獲得72分，僅次於英國選手外，其餘4跳同樣穩佔第一，當中第4跳的207C，再度展示「水花消失術」，在場觀眾即報以歡呼聲，結果5跳共錄得404.15分，以總成績首位晉身決賽。

全紅嬋在加拿大站10米高台初賽以首名晉級。。（Getty Images）

在加拿大站擔任裁判長的中國跳水名將郭晶晶，全紅嬋把握機會與前輩親近合照，拍照後笑開懷，該合照更由教練陳若琳操刀，微博網民指這是「三代跳水冠軍同框」。

郭晶晶、陳若琳、全紅嬋難得同框。（微博截圖）

陳芋汐與全紅嬋既是拍檔又是對手，陳芋汐今站初賽表現卻不及隊友，她在第2跳做出407C，入水時罕有地失誤，轟出大量水花，所有裁判打分不高於5分，該跳只得44.8分，在21名選手中排尾二，排名一度跌至第10位。

陳芋汐。（Getty Images）

陳芋汐在第2跳罕有失誤，轟出水花。（影片截圖）

陳芋汐未被失手影響，第3跳選跳626C，錄得89.1的高分，及後兩跳繼續穩定，最後以376.45分、以第2名完成初賽。雖然失誤沒有影響陳芋汐晉級決賽，但她不太滿意自己的表現，微博流傳一張教練于曉玲在池邊安慰陳芋汐的相片。