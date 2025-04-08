F1｜咸美頓指法拉利戰車有問題 「近3場我們每圈損失逾0.1秒」
撰文：陳旭暉
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F1（一級方程式）日本站，法拉利兩位車手陸克萊（Charles Leclerc）及咸美頓（Lewis Hamilton）分別獲第4及第7名，意味新賽季三站都無法站上頒獎台，領隊華沙（Fred Vasseur）承認車隊表現令人失望。
咸美頓賽後自稱已交出最好表現，但車輛性能不佳且發現有技術問題：「我們每圈因此損失超過0.1秒。」
咸美頓：我已做到最好
法拉利兩位車手早前在中國站因碰撞後戰車不合規定而雙雙被「DQ」，今次出戰日本站也未能取得理想成績，車手積分榜上，咸美頓以15分排在第8，遠遠落後以62分高踞榜首的麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）。
咸美頓將日本站成績不佳，歸咎車輛性能：「我已做到最好，對比起其他排在前面的麥拿侖、平治和紅牛車輛，我確實表現不佳。我們發現車上有某些東西在近三場比賽中都未能正常運作，希望解決這個問題後，我能有更好成績。我們因此每圈損失超過0.1秒。」
「沒有魔法能一下子彌補差距」
他未有解釋詳情，僅稱問題在出現在戰車後方。「工作人員已找到根源所在，但未能確認具體原因，希望新的零件到來時，兩架車的相關問題都會消失。考慮到此，我對自己今場表現相當滿意，但總括來說，我們就是欠缺速度。」
法拉利現時以35分排在車隊榜第4，大幅落後在榜首獲111分的麥拿侖。華沙承認隊內戰車今季速度久佳，在排位賽已落後對手每圈0.2到0.3秒：「正賽時差距更大，0.3到0.4秒。」
他認為沒有什麼魔法（ｍagic bullet），能一下子彌補與對手差距，但能逐漸改善車輛性能：「我們永不會找到什麼，能直接讓車輛快0.3或0.4秒，更多的是通過10個不同地方，每一處快0.02或0.03秒，將它們放在一起時，便能幫助車手發揮戰車最大性能。」
F1下站將會前往巴林，排位賽會在香港時間今月12日深夜開始，晚上23時開始正賽。
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