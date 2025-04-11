手榴彈王之子青出於藍　利安戴納一鳴驚人　實惠轉會費引群雄哄搶

英超一代「手榴彈王」戴納（Rory Delap）的兒子利安戴納（Liam Delap）青出於藍，首季征戰英超即有出眾表現，為葉士域治攻入12球。22歲的利安戴納頗有傳統英格蘭中鋒的風範，跑得撞得，充滿力量。據報，他獲得超過一半英超球隊的青睞關注，就算葉士域治降班，相信下季英超仍會繼續見到利安戴納發光發亮。



英超一代「手榴彈王」戴納（圖）。（Getty Images）

在英冠磨練了兩季後，利安戴納今季首戰英超，一鳴驚人。（Getty Images）

利安戴納在打吡郡的青訓成長，到16歲時被曼城看中，轉投曼城的青年軍。他在曼城U21上陣36場攻入35球，包括在英格蘭聯賽錦標對低組別球隊4戰入3球。他上曼城一隊只有6次上陣，其中2次是英超，總共僅踢了170分鐘。2020年9月，代表曼城踢聯賽盃對般尼茅夫，上演一隊地標戰，他取得處子入球。

利安戴納（右）上季踢英冠的侯城。（Getty Images）

之後，他開始在英冠的外借生涯，2022年夏天加盟史篤城，而他的父親「手榴彈王」戴納當時是史篤城的一隊教練。他在史篤城半季23戰入3球；下半季，他轉到普雷斯頓，15次上陣只入1球。23/24球季，他被外借至侯城，踢過前鋒及右翼，全季32場入8球，表現比前一季大有進步。時任侯城領隊羅辛尼亞（Liam Rosenior）說：「利安戴納可以踢場上任何位置，他就是這麼優秀。他是個天生的9號仔，技術、身體質素及速度都很強。他的潛力令人驚訝。」儘管侯城在去年夏天很想留住他，但英超的呼喚來了。

曼城願意出售利安戴納，吸引到葉士域治及修咸頓等競爭，最後他選擇了前者，基本轉會費1500萬鎊，連潛在附加費達2000萬鎊。利安戴納表示與葉士域治領隊麥堅拿談過後，就決定加盟，「我只會去一處我能夠上陣及成長的地方。我認為這裏給予我機會，令我可以發展成一位更優秀的球員」。

利安戴納不怕對抗。（Getty Images）

雖然麥堅拿也是一位崇尚進攻的教練，但限米煮限飯，葉士域治在英超也是捱打居多，平均每場控球40.8%，平均每場9.6次埋門，兩項數據皆排英超尾三。作為中鋒，利安戴納在無球時的工作遠比控球多，不斷在前場走位及壓逼。他平均每場只有10.1腳傳球。

雖觸球機會少，但一給予機會，利安戴納就能幹一番大事。在這個英超處子球季，他有61次攻門，接近半數的29次中目標，有4次中楣中柱，攻入12球。12球之中，有8球由右腳射入，餘下4球用左腳，可見他是一位「雙槍將」。此外，他還有2次助攻。他現排英超射手榜第11位，為今季入球第三多的英格蘭球員，僅在高爾彭馬及奧尼屈堅斯之下。

從利安戴納身上，麥堅拿看到了進步。麥堅拿說：「我一直跟球會周圍的人說，他一直都在進步。跟他在（去年）7月加盟時相比，他已經是一頭完全不同的野獸（a different beast）。」利安戴納的踢法也佩得上「野獸」的評價，他身高1.86米，擅長利用自己的身材，不懼對抗，而且速度快。他有力跟任何守將鬥跑鬥撞，衝擊力強。

利安戴納說：「我的表現會一場比一場好。我一直相信自己做得到，但我亦知道自己未夠好，我需要更加穩定。」在12月及1月，他只入過兩球十二碼；2月取得兩個入球；經過3月的入球荒後，他在4月初連續兩場英超有入波，分別對般尼茅夫及狼隊建功。

22歲的利安戴納有點像那種傳統的英式中鋒，活像球場上的小坦克，步大力雄，擅長引球推進。一代英格蘭中鋒舒利亞說：「葉士域治今季成績很差，但利安戴納是當中表現出眾的一位。當你每星期都要跟對手對抗時，想要脫穎而出是很困難的，但他是其中一位做到的。體驗過英超的足球後，誰會想去踢英冠！這是自然的事。大球會都在關注他，我覺得他身上有種特質，有一股傲氣，這是我十分喜歡的。」

舒利亞在布力般流浪效力時的前鋒拍檔瑟頓，亦十分欣賞利安戴納，他說：「利安戴納身體質素很好，觸球也一流。他最大的優點是大無畏！如果你踢這個位置，必須具備球隊需要的所有9號仔特質，你要跑進防線後的空間，亦要在前線控得到波，他在比賽中平衡到。」

利安戴納未來的成就能否並肩哈利卡尼？（Getty Images）

目前葉士域治31戰得20分排尾三，離尾四的狼隊有12分的距離，留級的機會不大。之前有傳，利安戴納今夏被標價4000萬鎊，但據英媒的最新報道，若果葉士域治降班，利安戴納的違約金僅為3000萬鎊，這是幾乎每支英超球隊都出得起的價錢。根據《The Athletic》報道，超過一半英超球隊正關注利安戴納，包括車路士及曼聯。

車路士主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）與利安戴納在曼城青年軍曾經合作，至於曼聯因為凱倫表現未如理想，有尋鋒的需要。曼城雖有回購條款，但有艾寧夏蘭特在，未必再需要中鋒，而且利安戴納也不想坐冷板。

年輕、本土、首季踢英超即大放異采，加上3000萬鎊這個合理價格，利安戴納毫無疑問會是今夏轉會市場的「當紅炸子雞」。葉士域治很大可能留不到在英超，但相信大家還會在英超繼續見到利安戴納。