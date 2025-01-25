四大離開曼聯突飛猛進球員　麥湯米尼轉投拿玻里被指「變施丹」

曼聯近年轉會買賣球員常受批評，坦格赫時代買入的安東尼、美臣蒙特都成為常受球迷取笑的「超級水貨」。

查頓辛祖上季與坦赫格不和而遭棄用，之後借到多蒙特表現屢次引來關注，不少球迷認為他在曼聯備受糟蹋。今季他再被外借，在車路士卻表現出色並成為主力身份，目前助「藍軍」排在前四。讓我們來看看，近年還有什麼球員離開曼聯後表現大有進步。



麥湯米尼——轉投拿玻里變施丹

麥湯米尼今季在拿玻里不時有搶眼表現。（路透社）

2024年夏天，曼聯出售青訓出身的「親生仔」麥湯米尼（Scott McTominay），讓不少「紅魔」球迷感到意外。時任主帥坦赫格也坦言不捨，但出售青訓球員可助「做靚盤數」，球會財困下實屬無奈之舉。

效力曼聯8季間，外界對麥湯米尼評價好壞參半，特別是早期常被球迷指「勤力但無腦」。轉會到拿玻里後，這位28歲中場即用表現征服當地傳媒及球迷。除加盟初後備入替一場外，他之後成為球隊必然正選，並貢獻4入球2助攻，拿玻里目前排在意甲榜首，麥湯米尼功不可沒。

拿玻里教頭干地早前便曾稱讚麥湯米尼全面：「他能在前鋒身後擔任進攻中場，能在三中場體系中踢兩邊，在5-4-1陣式下，他能勝任中路也能在兩側幫助進攻。」

效力曼聯時，外界對麥湯米尼評價好壞參半。（Getty Images）

去年11月在意甲面對同為爭冠份子的國際米蘭，麥湯米尼23分鐘先拔頭籌，雖最終兩隊1：1打和，但賽後意大利《米蘭體育報》仍大讚：「費格遜曾說過：『若有一場重要比賽，麥湯米尼的名字不可能被排除在正選名單外。』這座城市（拿玻里）已愛上麥湯米尼。」

不少球迷及足球專頁，更在網上將他比作傳奇球星施丹。

格連活特——嚴師指導下持續進步

格連活特今季在馬賽表現出色，暫並列法甲射手榜榜首。（Getty Images）

格連活特（Mason Greenwood）同樣出身曼聯青訓，因左右開弓且射術精湛，曾被認為是曼聯未來新希望。然而他在2022年1月涉嫌強姦被捕，並被曼聯停賽。之後即使控方撤訴，他仍未能重返紅魔陣中，至2023年9月外借到基達菲，他相隔20個月才重返職業賽場。

該季他33場西甲入8球，表現不算搶眼，但今季正式加盟馬賽後，格連活特17場攻入11球且有4次助攻，目前與約拿芬大衛（Jonathan David）同排法甲射手榜榜首，且獲選法國球員工會12月法甲最佳球員。

迪沙比曾因不滿格連活特表現，僅半場便將他換走。（Getty Images）

他在馬賽有出色表現，主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）教導有方是原因之一。馬賽目前排法甲第2，去年10月27日以0：3不敵巴黎聖日耳門一役，迪沙比半場便收起格連活特，並在賽後公開批評該球員：「雖然他為球隊貢獻很多入球，但我不喜歡他的比賽方式，如果我們想奪冠，便需全場都緊逼對手。」

迪沙比未有因此棄用他，格連活特也用表現重新贏得主帥信任，在一周後對南特射入致勝一球。賽後迪沙比讚不絕口：「他很投入比賽，也總是全力以赴，讓馬賽這支球隊變得不同。上周我為他的表現感到意外，因為他踢得不好，遠低於平常水準。今晚他踢得這麼出色，一點也不讓我意外。」

艾蘭加——新帥指點不再無腦落底

艾蘭加以速度著稱。（路透社）

艾蘭加（Anthony Elanga）以速度著稱，更曾自栩為全英超最快球員。然而同為紅魔青訓產品，他比起上述二人更快被曼聯放棄。他效力曼聯3季，僅出戰39場聯賽且多為後備，也缺乏搶眼表現。2023年夏天，當時21歲的他被賣到諾定咸森林，在現今通漲誇張的球壇中轉會費僅1500萬鎊。

2023/24球季，艾蘭加在聯賽錄9次助攻，在所有球員中並列第13位，看似不太突出，但其實有多名並列第3名的球員包括以傳球著稱的奇雲迪布尼、奧迪加特等人僅差1次助攻；至於與他同錄9次助攻的，還有貝拿度施華、布卡約沙卡、占士麥迪臣及金球獎得主洛迪——曼聯中場核心般奴費南迪斯，更只得8次排在艾蘭加之後。

今季諾定咸森林成績突飛猛進，目前排英超第3，兩次面對榜首利物浦錄1勝1和保持不敗，為今季唯一在聯賽擊敗過他們的球隊，而這兩場比賽，艾蘭加都有助攻。

今季面對強大的利物浦，艾蘭加兩場都有助攻。（路透社）

上月接受The Athletics訪問時，艾蘭加認為離開曼聯是100%正確的決定：「效力曼聯時我還很年輕，而且當時球隊正陷入困境，我從不覺得自己有所進步。每次後備入替時，我都覺得是為踢波而踢波。」

他表示現時在諾定咸森林經常能踢足90分鐘，因此能不斷學習和進步。去年2月，艾蘭加向領隊紐奴表達感激之情：「在他麾下，我不再只是跑向對方防線後面，而是去入侵對方兩線之間那些狹小空間。我希望變得更難以預測，更多地切入中路使用左右腳，我很享受這樣。」

雲迪碧克——轉投基羅納重獲新生

相信大多球迷對雲迪碧克效力曼聯時的最大印象，便是後備。（Getty Images）

雲迪碧克（Donny van de Beek）曾是阿積士主力中場，可2020年夏天轉投曼聯後，卻連續遭多名主帥棄用，即使之後恩師坦赫格前來，也經歷過外借到愛華頓及法蘭克福，情況也未有改變。在絕大部分球迷專頁或二次創作中，「雲迪碧克」與「後備席」幾乎劃上等號。

今季他加盟西甲球會基羅納，「雪到硬晒」情況下初期轉會費僅50萬歐元，季初雲迪碧克也只是坐冷板凳，但之後逐漸成為球隊絕對主力，今季聯賽上陣16場錄2入球2助攻。

雲迪碧克表示在基羅納重新享受足球。（Getty Images）

12月受訪時，這位27歲荷蘭中場表示曾在德國迷失方向，但現在在基羅納開始重新享受足球，且再次覺得自己像一名足球員。基羅納主席佩雷哥迪奧拿（Pere Guardiola）表示，曼聯根本不適合雲迪碧克：「他在那裏因傷患、不同教練和不同球員影響而失去動力。他應踢進攻足球，西甲便非常適合他，我們也知道他需要時間，現在能看到他每天都在進步。」

上述4人只屬個別例子？

摩連奴曾表示帶曼聯拿英超亞軍是他一生中最大成就，名宿加利尼維利在2023年11月也直斥這間球會近年文化有毒，指即使「92班」為現在的曼聯效力也不會成功。他們雖沒有明說，但曼聯管理混亂，已非近期才傳出的問題。

辛祖去年在曼聯與坦赫格不和，引來不少風波，今季外借到車路士後成為主力之一。（路透社）

類似例子還有今季外借車路士成為主力的辛祖、在費倫天拿屢次拯救球隊的迪基亞等等員，都在離開奧脫福後海闊天空。然而反過來看，其實近年也有不少球員離開曼聯後水準持續下滑。

普巴回歸祖雲達斯後表現平平，更身陷禁藥風波遭停賽及提前解約；連格離隊後在韋斯咸曾有搶眼發揮，但之後在諾定咸森林又留災難級表現，隨後轉戰韓職踢首爾FC；拜利2023年加盟土超球會比錫達斯，僅3個月便被球隊以表現太差為由放棄並終止合約；安東尼馬迪爾以自由身加盟希臘球會AEK雅典，遠離歐洲五大聯賽，但這名昔日被譽為「新亨利」的左翼，其實現在才29歲。

安東尼馬迪爾不知不覺間已淡出歐洲主要聯賽。（Getty Images）

曼聯內部或許確實存在「有毒文化」，很多名宿都說過他們現在成績不濟，實際上與教練及球員無關。可球員效力時有否認真做好本份？有沒有虛心學習？這些都是影響他們表現的重要因素。