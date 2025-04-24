利物浦AC米蘭阿仙奴熱刺門票｜5.12公開發售 比賽門票售價分6類
撰文：顏銘輝
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利物浦、AC米蘭、阿仙奴、熱刺將於7月訪港，在啟德體育園主場館上演兩場表演賽。利物浦對AC米蘭在7月26日晚舉行，而阿仙奴對熱刺的北倫敦打吡就在7月31日上演。主辦單位今日（24日）公布門票安排，利物浦對AC米蘭以及阿仙奴對熱刺的門票將於5月12日早上10時起，透過票務平台Cityline公開發售，另外4間球會的官方球迷會會員可享優先預售。門票價錢分6類，由最便宜港幣399至最貴的港幣2,499。
兩場比賽將在可容納50,000 名觀眾的啟德主場館舉行，票價低至港幣399元起，共設有6款門票座位選擇。最頂級的A 類座位位於球場邊線兩側的東看台和西看台，售價為港幣2,499 元。B至F類門票售價分別為港幣1,999元、1,699元、1,299元、799元和399元。
利物浦對AC米蘭門票售價分類及位置
A類門票【中低層兩側】： 港幣2,499元
B類門票【低層四角及高層兩側】： 港幣1,999元
C類門票【南、北看台及中層四角】（包括利物浦球迷區I及AC米蘭球迷區）：港幣1,699元
D類門票【高層北看台及高層四角】（包括利物浦球迷區II）： 港幣1,299元
E類門票【高層四角】： 港幣799元
F類門票【高層四角】： 港幣399元
阿仙奴對熱刺門票售價分類及位置
A類門票【中低層兩側】： 港幣2,499元
B類門票【低層四角及高層兩側】： 港幣1,999元
C類門票【南、北看台及中層四角】（包括阿仙奴球迷區及熱刺球迷區）： 港幣1,699元
D類門票【高層北看台及高層四角】： 港幣1,299元
E類門票【高層四角】： 港幣799元
F類門票【高層四角】： 港幣399元
利物浦、阿仙奴及熱刺公開操練門票售價分類及位置
A類門票【低層】：港幣299元
B類門票【中高層兩側及高層北看台】：港幣199元
C類門票【中高層四角】：港幣99元
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