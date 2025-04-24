利物浦AC米蘭阿仙奴熱刺門票｜5.12公開發售　比賽門票售價分6類

利物浦、AC米蘭、阿仙奴、熱刺將於7月訪港，在啟德體育園主場館上演兩場表演賽。利物浦對AC米蘭在7月26日晚舉行，而阿仙奴對熱刺的北倫敦打吡就在7月31日上演。主辦單位今日（24日）公布門票安排，利物浦對AC米蘭以及阿仙奴對熱刺的門票將於5月12日早上10時起，透過票務平台Cityline公開發售，另外4間球會的官方球迷會會員可享優先預售。門票價錢分6類，由最便宜港幣399至最貴的港幣2,499。



兩場比賽將在可容納50,000 名觀眾的啟德主場館舉行，票價低至港幣399元起，共設有6款門票座位選擇。最頂級的A 類座位位於球場邊線兩側的東看台和西看台，售價為港幣2,499 元。B至F類門票售價分別為港幣1,999元、1,699元、1,299元、799元和399元。

利物浦對AC米蘭門票售價分類及位置

A類門票【中低層兩側】： 港幣2,499元

B類門票【低層四角及高層兩側】： 港幣1,999元

C類門票【南、北看台及中層四角】（包括利物浦球迷區I及AC米蘭球迷區）：港幣1,699元

D類門票【高層北看台及高層四角】（包括利物浦球迷區II）： 港幣1,299元

E類門票【高層四角】： 港幣799元

F類門票【高層四角】： 港幣399元

利物浦對AC米蘭的門票分6種價錢，由$399至$2499。

阿仙奴對熱刺門票售價分類及位置

A類門票【中低層兩側】： 港幣2,499元

B類門票【低層四角及高層兩側】： 港幣1,999元

C類門票【南、北看台及中層四角】（包括阿仙奴球迷區及熱刺球迷區）： 港幣1,699元

D類門票【高層北看台及高層四角】： 港幣1,299元

E類門票【高層四角】： 港幣799元

F類門票【高層四角】： 港幣399元

阿仙奴對熱刺的門票分6種價錢，由$399至$2499。

利物浦、阿仙奴及熱刺公開操練門票售價分類及位置

A類門票【低層】：港幣299元

B類門票【中高層兩側及高層北看台】：港幣199元

C類門票【中高層四角】：港幣99元